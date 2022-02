Tamponi per studenti e personale della scuola: gratis e ad accesso diretto a Mondovì, Cuneo e Savigliano

Dal 10 febbraio prossimo sarà possibile per tutti gli studenti e il personale scolastico di ogni ordine e grado (eccetto Università) effettuare gratuitamente ad accesso diretto i tamponi antigenici rapidi per sorveglianza sanitaria come previsto dal D.L. 07/01/2022 n°1 per la gestione di contatti in ambito scolastico di infezione da SARSCoV-2 presso i seguenti HOT SPOT:

MONDOVI’ - Presidio Ospedaliero via Vecchia di Cuneo, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30. Il sabato dalle ore 09.30 alle ore 10.00



SAVIGLIANO - Presidio Ospedaliero accesso da via Stevano, d al lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30. I Il sabato dalle ore 09.30 alle ore 10.00

CUNEO via Vecchia Borgo San Dalmazzo, d al lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.15





TAMPONI PER I VACCINATI CON 1° DOSE IN ATTESA DI GREEN PASS

Sempre dal 10 febbraio sarà possibile effettuare i tamponi su prenotazione utilizzando il codice fiscale e la tessera sanitari presso i seguenti HOT SPOT:

SAVIGLIANO - Presidio Ospedaliero accesso via Stevano, d al lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.00. I l sabato dalle ore 09.30 alle ore 10.00

ON LINE https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/prenotazioni-visite-ed-esami/

selezionando ELIMINACODE

tramite gli SPORTELLI AZIENDALI ASLCN1.

Il servizio su Fossano (presso sito della Protezione Civile) resterà attivo fino al 9 febbraio.