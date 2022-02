I Vigili del fuoco sono al lavoro, a Mondovì, per le operazioni di spegnimento di un incendio.

Il rogo si è propagato in un fienile in via Pignolli: sul posto, per contrastare le fiamme, le squadre di Mondovì, Morozzo e Dogliani.

I pompieri hanno contenuto e poi estinto le fiamme, per poi passare alla bonifica del sito: la quantità di materiale infiammabile presente nel fienile impone una delicata messa in sicurezza.