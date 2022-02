Il Dott. Luca Dutto entra nello Staff dei professionisti dello Studio Medico Galeno di Saluzzo

Lo Studio Medico Galeno è orgogliosi di poter annoverare fra i propri specialisti il Dott. Luca Dutto, da poche settimane anche primario della Medicina interna dell'Ospedale di Saluzzo.

Il Dott. Luca Dutto è specialista in Medicina Interna, quella branca di medicina che si occupa a tutto campo dei pazienti cosiddetti “complessi”, cioè pazienti cronici, fragili con più patologie fra loro interagenti.

Ha sviluppato competenze respiratorie, cardiovascolari, immuno-allargologiche ed endocrinologiche. Negli anni universitari di ricerca ha focalizzato l’attività nel campo della fisiopatologia respiratoria e l’immunologia clinica ed in seguito in molteplici campi della Medicina d’Urgenza tra cui le cefalee iperacute, le vertigini, l’anafilassi e l’angioedema.

Di seguito il curriculum professionale e le esperienze lavorative e didattiche.

CURRICULUM PROFESSIONALE DOTT. LUCA DUTTO

Il sottoscritto DUTTO LUCA, nato a Cuneo il 17 Settembre 1970, dichiara quanto segue:

STUDI

Ha conseguito la maturità scientifica nel 1989 presso il Liceo Scientifico G. Peano di Cuneo con la votazione di 60/60.

Si è laureato il 16 Ottobre 1995 discutendo la tesi sperimentale di Fisiopatologia generale ed applicata dal titolo:“Effetto dell’inalazione dell’endotossina sulla pervietà delle vie aeree” con relatrice Prof.ssa C. Bucca, ottenendo come punteggio 110/110 e Lode e la Dignità di stampa.

Alla tesi suddetta è stato conferito un premio dall’ Accademia di Medicina di Torino ed è stata pubblicata sul Giornale della Accademia di Medicina di Torino del 1997.

Ha conseguito la Specializzazione in Medicina Interna (indirizzo di Medicina d’Urgenza) in data 4 Novembre 2002 con votazione 70/70 e lode discutendo la tesi “Effetto dell’inibizione dei leucotrieni sul broncospasmo indotto da soluzione ipertonica”

Autore di oltre 30 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e circa 50 comunicazioni a congressi.

ESPERIENZE LAVORATIVE

SETTEMBRE ‘94 - GENNAIO ‘01 Frequenza (dapprima come allievo medico e successivamente come medico frequentatore e come medico specializzando) presso la II Divisione Universitaria di Medicina Generale dell’Ospedale S. Giovanni Battista - Molinette di Torino e collaborazione all’attività ambulatoriale e di ricerca clinica dell’Ambulatorio di Pneumologia ed Allergologia gestito dal Prof. G. Rolla e dalla Prof.ssa C. Bucca.

FEBBRAIO‘97 – NOVEMBRE ‘97 FEBBRAIO ‘02 – DICEMBRE ’02 Servizio di Continuità Assistenziale presso l’Azienda Sanitaria Locale 15 di Cuneo.

MAGGIO ‘97 - FEBBRAIO ‘98 Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” presso l’Azienda Regionale U.S.L. 15 di Cuneo.

GENNAIO ‘01 - APRILE ‘01 MAGGIO’02 - NOVEMBRE ’02.Ricerca clinica presso la Divisione di Immunologia Clinica dell’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino diretto dai Prof. G. Rolla e F. Caligaris Cappio

MAGGIO ‘01 - APRILE ‘02 Frequenza da medico specializzando presso la Divisione di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Giovanni Bosco di Torino diretta dal Dott. F. Olliveri.

31 DICEMBRE ’02 – 30 OTTOBRE ’03 Incarico a tempo indeterminato di Dirigente Medico di I livello presso la Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale S. Lorenzo di Carmagnola – ASL. 8.

01 NOVEMBRE ’03 – 16 Gennaio ‘22Dirigente Medico di I livello presso la Divisione di Medicina Interna d’Urgenza dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo

17 GENNAIO – OGGI Direttore SC Medicina Interna Ospedale Civile Saluzzo

GENNAIO-FEBBRAIO 2006 Servizio di Primary Care Physician presso il Policlinico di Sestrieres durante le Olimpiadi Invernali Torino 2006

ESPERIENZE FORMATIVE E DIDATTICHE

· Partecipazione come discente a “Curso de Avances en Enfemedades Respiratorias” Hospital General Val d’Hebron. Barcellona 29 Giugno-1 Luglio 2000

· Corso SMART “Ventilazione artificiale meccanica invasiva e non invasiva” Torino 11-12 Ottobre 2001

· Partecipazione a “Conferenza Internazionale sulla Medicina d’Emergenza e dei Disastri. Incolumità Pubblica tra terrorismo e calamità”. Torino 7-9 marzo 2002

· Corso di Ecografia Clinica in Medicina d’Urgenza (4a edizione) presso Osp. S. Giovanni Bosco Torino. Superamento dell’esame teorico finale in data 27/05/2002

· Corso di Formazione in Ecografia d’Urgenza presso ASO S. Croce e Carle di Cuneo 8-9-10 Ottobre 2007

· Corso “Learning center sulla ventilazione non invasiva” Rimini 15 Novembre 2008

· Corso ATLS (superamento esame finale 17 Dicembre 2007) presso ASSITRAUMA – Torino

· Istruttore ALS dal 2011 (superamento Corso Unificato Istruttori Avanzati, Bologna 12-14 Ottobre 2011)

· Corsi ALS:

- 30 Novembre 2011 Alba (CN). Corso ALS Istruttore affiancato

- 20 Marzo 2012 Torino. Corso ALS Istruttore affiancato

- 22 Novembre 2012 Cuneo. Corso ALS Istruttore

- 28 Febbraio 2013 Cuneo. Corso ALS Istruttore

- 29 Maggio 2014 Cuneo. Corso ALS Istruttore

- 22 Gennaio 2015 Cuneo. Corso ALS Istruttore

- 25 Febbraio 2016 Cuneo. Corso ALS Istruttore

- 12 Ottobre 2017 Cuneo. Corso ALS Istruttore

- 22 Febbraio 2018 Cuneo. Corso ALS Istruttore

- 15 Novembre 2018 Cuneo. Corso ALS Istruttore

- 14 marzo 2019 Cuneo. Corso ALS Istruttore

- 24-25 Maggio 2021 Corso ALS Istruttore

· Attestato di esecutore PBLS-D presso OSRU ASO S. Croce e Carle Cuneo 26/10/2011

· Corso FAD –Blended “AUDIT CLINICO” con esame finale 06/03/2012 organizzato Ordine dei Medici Chirurghi odontoiatri di Cuneo, Ministero dela salute e FNOMCeO

· Collaboratore alla Didattica Corso di Laurea in Infermieristica nel Modulo Malattie Respiratorie (Docente titolare: Prof Fabio Ricciardolo) dal 2009 al 2019. Università degli Studi di Torino (sezione distaccata di Cuneo)

· Collaboratore alla Didattica Corso di Laurea in Infermieristica nel Modulo Medicina d’Urgenza (Docente titolare: Dott. G Lauria) Anno accademico dal 2009 al 2014. Università degli Studi di Torino (sezione distaccata di Cuneo)

· Docenza in Seminari presso Scuola di Specializzazione in Medicina Interna Università degli Studi di Torino sull’argomento “La cefalea in Pronto Soccorso” (Orbassano 2011, Torino Ospedale S. Giovanni Bosco 2013).

· Partecipazione a corso “Miglioramento dei risultati aziendali attraverso la riprogettazione dei processi clinico-assistenziali”. Dott.ssa G. Baraldi- Dott.ssa R Cinotti. Progetto per miglioramento della problematica dei posti letto.2014

·Dal 2015 ruolo di Tutor per studenti medici universitari nell’ambito del progetto di “Ospedale di insegnamento” in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino

· Coordinatore Progetto AUDIT aziendale sull’appropriatezza prescrittiva nella diagnostica per immagini in DEA (ASO S. Croce e Carle Cuneo 2014)

· Membro del Consiglio dei Sanitari dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo dal 2011

· Referente per la Ricerca Clinica nella SC Medicina d’Urgenza e DEA dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo dal 2011 al 2017

· Attività di Consulente Tecnico per i Tribunali di Torino, Genova, Busto Arsizio e Cuneo in cause Penali e Civili dal 2008

- Consulente per il Pubblico Ministero nell’ambito del Processo Penale N. 2676/15 R.G.N.R Tribunale di Busto Arsizio contro Cazzaniga Leonardo

· Coordinatore Corsi di Primo Soccorso Aziendale per Associazione Commercianti (ASCOM) di Cuneo dal 2006 al 2018.

· Relatore ai seguenti Congressi:

- 5° Congresso Nazionale di Pneumologia AIPO –Milano 6-9 Ottobre 2004

- Dolore toracico non cardiaco. Cuneo 14-15 Ottobre 2005. Caso clinico

- Polmoniti acquisite in comunità. Linee Guida ed appropriateza degli interventi sanitari Borgo.S. Dalmazzo CN, 4-18 Febbraio relazione su “Sistemi di Stratificazione prognostica ed i criteri di ospedalizzazione”

- Allergie e intolleranze alimentari: dalla teoria alla pratica. Cuneo 26 Maggio 2006. Relazione su “Reazioni anafilattiche ed anafilattoidi da alimenti”

- Tromboembolismo venoso: una patologia multidistettuale. Cuneo 21 aprile 2007

- SIMEU Incontra. Savigliano CN, 14 Giugno 2007. Relazione su “Cefalea atraumtica nell’adulto in DEA. Protocollo diagnostico”

- Convegno Nazionale Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. Genova 22/24 Novembre 2007. Relazione su “Cefalee secondarie in Pronto Soccorso”

- Meningite. Cuneo 8 Marzo 2008 2° sessione su infezioni invasiva da Pneumococchi ed Hemofili”

- I Giornate Piemontesi dei Giovani Internisti, Torino 13-14 Giugno 2008 “La dispnea”. Relazione su “La ventilazione meccanica non invasiva”

- VI Congresso Nazionale SIMEU. Rimini 12-16 Novembre 2008. Relatore e moderatore della Teaching Session “La cefalea in Pronto Soccorso”

- CefalDEA VI Congresso SISC – Orta San Giulio 26 Giugno 2009. Relazione su “Valutazione di un protocollo operativo per la cefalea atraumatica nel Dipartimento di Emergenza”

- I Giornate Piemontesi di Medicina Clinica- Cuneo 1-3 Ottobre 2009. Relazione su “La cefalea in Pronto Soccorso”

- Docenza nel Corso di Formazione regionale sulla malattia Cerebrovascolare I modulo. Torino 22 Ottobre 2009.”L’equilibrio acido-base”

- X Giornate Primaverili di Medicina Interna – Sfide in Medicina Interna- Cuneo 11 Aprile 2015.Relazione su “Diagnosi differenziale della dispnea acuta”

- I Mountain Medical School –Come decidere in Medicina. Il ragionamento clinico in medicina interna e d’urgenza. Camoglieres (CN) 27-28 Maggio 2015 Relazione su “More is less?”

- La Vertigine acuta: dal Pronto Soccorso alla diagnosi. Le nuove frontiere delle Urgenze in ORL Cuneo 7 Novembre 2015. Tavola rotonda. “La gestione della vertigine in DEA dal medico di Pronto soccorso allo Specialista”

- Congresso Nazionale AcEMC 2016 La Medicina d’Urgenza tra clinica e tecnologia back to basic?. Parma 19-20 Giugno 2016. Relazione su “Angioedema bradikinino-mediato. Diagnosi e terapia”

- II Mountain Medical School – Sbagliando ..impariamo. L’errore in medicina interna d’urgenza. Camoglieres (CN) 19-20-21 Maggio 2016. Relazione su “Pitfalls sull’emocromo”

- XII Giornate Cuneesi di Medicina Interna. Cuneo 6-7-8-Ottobre 2016. Relazione a Corso precongresuale: Focus su BPCO. Relazione su “Trattamento delle riacutizzazioni”

- III Mountain Medical School- 18-19-20 Maggio Camoglieres (CN). Relazione in workshop “Ossigeno terapia e CPAP”

- IX Giornate Piemontesi di Medicina Clinica. Cuneo 28-29-30 Settembre 2017. Relazione Late afternoon topic. “Un sintomo per tante cause: La cefalea”.

- Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Cuneo.Corso Emergenza-Urgenza: Modulo cardiologico. Cuneo 30 Settembre 2017. Relazione sulle Sindromi Coronarie Acute

- L’ago della bilancia. IL DEA. Carrefour tra ospedale e territorio nel percorso asistenziale di dolore, asma e allergie. Cuneo 7 Ottobre 2017. Relazione: “Le allergie”

- Convegno AME Piemonte e Valle d’Aosta. Fast and smart2: gestione delle urgenze in endocrinologia. Biella 21 Ottobre 2017. Moderatore e Relatore. “Casi clinici. Rileggiamo l’emogasanalisi”.

- IV Mountain medical School – 17-18-19 Maggio 2018 Camoglieres (CN). Relazione “Interpretazione Emogasanalisi Arteriosa e casi clinici”

- IX Congresso Nazionale SIMEU. Roma, 24-26 Maggio 2018. Relazione: “L’angioedema in Pronto Soccorso”

- X Giornate Piemontesi di Medicina Clinica 2018. Insufficienza respiratoria e BPCO. Relazione: “Novità nell’ossigenoterapia in Medicina Interna”. 11 Ottobre 2018. Cuneo

- Asma Grave. Cuneo 27 Ottobre 2018. Relazione: “ Attacco d’asma e riacutizzazione. Emergenza e managment”.

- Medicina Interna 2019. Clinica e Ricerca si incontrano. Relazione: “ Il paziente con agitazione psicomotoria”. 29 Novembre. Alba (CN). Fondazione Ferrero

- XXVIII Convegno Sezione Interregionale SIMI Piemonte-Liguria-Val d’Aosta. Relazione: “Gymnasium in Medicina d’urgenza e Accettazione: Un caso di dolore addominale in PS”. Torino 13 Dicembre