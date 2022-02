Mondovì, sabato l’apertura della rinnovata piscina comunale

E’ prevista alle ore 14 di sabato 12 febbraio l’apertura della piscina comunale di Mondovì. Il via libera è arrivato dopo il sopralluogo svolto dalla Commissione Comunale di Vigilanza, che ha espresso parere favorevole rispetto all'agibilità dei locali. L'Amministrazione comunale monregalese ringrazia "i componenti della stessa commissione e tutti i dipendenti comunali, i tecnici e le aziende che hanno lavorato a questo progetto". Da lunedì 14 febbraio prenderà formalmente avvio l'attività dei corsi organizzati dal gestore dell'impianto.

LAVORI PER 2,5 MILIONI DI EURO

La riapertura della piscina dopo lavori che, per un impegno da 2,5 milioni di euro, hanno interessato l’impiantistica, la sostituzione degli infissi, il completo rifacimento della copertura, realizzata ora in travature di legno lamellare, con conseguente efficientamento energetico e adeguamento degli spogliatoi.





GESTIONE E CORSI

La gestione è stata affidata alla ditta ASteMa, con sede ad Acqui Terme, che ha annunciato l’intenzione di organizzare corsi di nuoto, acquaticità, acqua gym, ma anche hydro bike e corsi dì fitness nella palestra sottostante come total body, pilates G.A.G. e TRX. Previsti sconti e agevolazioni per associazioni sportive e scuole, ma anche per gli over 65.

"Un impianto spettacolare e molto ben ristrutturato, con un occhio di riguardo alla tecnologia per il risparmio energetico", per gestori dell'impianto Antonello Paderi e Luca Chiarlo, della società ASteMa, che durante la presentazione tenuta nelle scorse settimane si erano complimentati con Comune e progettisti. "Partiremo con doppia corsistica in acqua – avevano spiegato in quell’occasione –, con corsi per bambini adulti e acquaticità per la fascia 0-3 anni, ma anche acqua gym e hydro bike. Per la palestra abbiamo pensato di iniziare con corsi collettivi di ginnastica dolce e dinamici come G.A.G. e total body".