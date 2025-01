Cuneo, Ugo Sturlese (Beni Comuni): "Perché il Comune non costruisce il nuovo parcheggio di testata nell'area sud della città?"

Che le intenzioni dell’amministrazione comunale cuneese siano quelle di realizzare – come parte degli interventi compresi nel Bando Periferie – un nuovo parcheggio di testata nell’area cosiddetta del Campidoglio in zona Basse di Stura, è cosa nota. Il costo di 1.960.000 euro verrebbe coperto dalla voce di bilancio “alienazioni e proventi cimiteriali”, e fino a oggi il dubbio più grosso delle forze di minoranza in Consiglio riguardava proprio quest’ultima: troppo vaga e non meglio specificata, quindi (per loro) tutt’altro che affidabile.

L’ultima interpellanza redatta dal gruppo consigliare Cuneo per i Beni Comuni e firmata da Ugo Sturlese sposta però l’attenzione del dibattito ponendo una specifica domanda: “Perché il nuovo parcheggio di testata lo si vuole collocare nell’area del Campidoglio e non nella zona sud della città, attualmente sprovvista?”

“La zona sud della città è stata ed è attualmente oggetto di interventi d’attrattiva come il restauro di Cascina Vecchia, l’apertura del ristorante McDonald’s in via Pertini, i lavori futuri alla caserma Montezemolo, e confina con San Rocco Castagnaretta che da anni risulta afflitta da problemi di congestione del traffico e di attraversamento troppo veloce – si chiede il decano del Consiglio comunale -. Per l’accesso al centro storico verrà poi utilizzata la navetta che già oggi collega il parcheggio dell’area del cimitero al concentrico, rinviando ancora la possibile realizzazione di un nuovo ascensore. Perché quindi non si è intervenuto qui?”

Se ne parlerà nelle serate di Consiglio comunale convocate per l’inizio della prossima settimana.