Regione, la Lega respinge le richiese di FdI per l’Ufficio di Presidenza

“Il direttivo regionale della Lega Piemonte, riunitosi lunedì 7 febbraio alla presenza di tutti gli eletti in Regione e in Parlamento, ha votato all’unanimità la conferma della candidatura all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di Stefano Allasia come Presidente e Michele Mosca e Gianluca Gavazza come Segretari”.

Questa la nota stampa diramata ieri sera al termine della riunione della Lega cui ha preso parte anche il segretario regionale e capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari.

La Lega, dunque, respinge e ignora totalmente le richieste di Fratelli d’Italia.

Forza Italia non risulta si sia pronunciata, ma è poco verosimile pensare che il presidente della Giunta Alberto Cirio possa sacrificare il suo compagno di partito e suo braccio destro nel Cuneese, il forzista Franco Graglia, che ricopre il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale.

Cadono, dunque, nel vuoto, le richieste avanzate dal segretario regionale di FdI Fabrizio Comba e dal capogruppo Paolo Bongioanni di avere almeno un posto nell’Ufficio di Presidenza.

“Richieste legittime – commenta un esponente cuneese della Lega – ma, ahimè, non supportate dai numeri”.

Oggi a Palazzo Lascaris si vota poiché il “caso Ufficio di Presidenza” si trascina da oltre un paio di mesi e per la maggioranza di centrodestra non sarà una giornata tranquilla.

A meno che Fratelli d’Italia ingoi il rospo in attesa di qualche compensazione che potrebbe venire dalla ripartizione delle deleghe assessorili o con l’assegnazione della presidenza di qualche importante società partecipata.

Curioso il fatto che all’indomani dell’annunciata ritrovata pace a Cuneo in vista delle amministrative, a Torino riesploda aspra la polemica nel centrodestra.