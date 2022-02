"Da Vinci" e "Cocito" di Alba: iscrizioni in aumento nei due istituti scolastici

Istituti superiori di secondo grado Da Vinci e Cocito di Alba: si prospetta un anno 2022/23 con una bel segno “+” nella formazione delle nuove classi prime.

In generale, come per classico, artistico, ragionieri, geometri e enologica, di cui abbiamo già parlato (leggi qui), anche per queste realtà scolastiche c’è stato un aumento di iscrizioni. Un segnale positivo, grazie all’offerta di percorsi di studio interessanti, come in generale si può notare nei diversi istituti della città.

Al Liceo scientifico “Cocito” la preside Anna Viarengo non nasconde la sua soddisfazione e dichiara: «In generale con 180 nuove iscrizioni abbiamo fatto meglio del 2020 e un pò meno del 2021. L’ago della bilancia propende di più per l’indirizzo di scienze applicate (103 iscritti) rispetto a quello tradizionale (77). Il prossimo anno avremo sette sezioni al primo anno.

Mi dispiace solo che la seconda fase di orientamento sia stata sospesa e fatta online con un po’ di disagio. Nella prima ondata, andata molto bene, i ragazzi si sono impegnati molto, come nei due appuntamenti di porte aperte, molto partecipati da parte dei ragazzi delle scuole medie alla ricerca di una scuola superiore.

L’emergenza Covid19 sembra essere rientrata, dopo un mese di gennaio difficile per le assenze tra ragazzi e soprattutto tra i docenti, con supplenze da trovare in fretta e furia, e per pochi giorni. In questo momento tutte classi sono aperte in base alle regole vigenti e, in generale, abbiamo avuto poche classi in DAD».

All’istituto Leonardo Da Vinci i numeri sono in lieve crescita, come afferma la vice preside Giorgia Revello, negli indirizzi di studio proposti (Linguistico, scienze umane, economico e musicale):«In generale nel nostro istituto le iscrizioni per il prossima anno hanno fatto segnare una lieve crescita e, nel complesso, siamo soddisfatti. In tutti gli indirizzi c’è stato un equilibrio di scelta, e mi fa piacere che anche l’indirizzo musicale sia in crescita rispetto agli anni precedenti»