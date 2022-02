I Vigili del fuoco di Mondovì nella giornata di oggi, mercoledì 9 febbraio, sono intervenuti per salvare due gattini.

I due mici erano finiti in un pozzo profondo una decina di metri. L'intervento di recupero è andato a buon fine, gli animali sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco che li hanno messi in sicurezza in un trasportino e li hanno restituiti ai proprietari.