Nicolò Musso eletto nel consiglio provinciale per la segreteria di Azione

Nicolò Musso di Limone Piemonte è stato eletto consigliere provinciale per la segreteria provinciale di Azione e nominato rappresentante dei gruppi territoriali nel consiglio regionale del partito di Carlo Calenda.



"Voglio ringraziare per questa nomina - dichiara Musso - sia il neo segretario Provinciale Andrea Vassallo sia il neo eletto segretario regionale Gianluca Susta."



“Sarà mio impegno, ed impegno di tutta la segreteria provinciale di Azione - continua Musso - lavorare per il territorio Cuneese, per la buona politica, pragmatica e seria. Quindi applicare sul territorio ciò che il nostro leader Carlo Calenda fa a livello nazionale. Da oggi inizia il grande lavoro per dare rappresentanza a tutte le persone che si riconosco nei nostri principi Liberali e riformisti.”