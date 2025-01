Multe a Cherasco? Solo per l'1,1% degli oltre cinque milioni di transiti sulla Provinciale 7

Più di cinque milioni e mezzo di veicoli: è questo il numero delle auto passate sotto il velox di Cherasco da quando è stato attivato, il 23 ottobre 2023. In particolare, i numeri sono stati rilevati tra quella data e il 18 aprile 2024 e poi dal 23 agosto 2024 - giorno in cui è stato riattivato con un nuovo dispositivo, essendo cambiata la ditta - e il 17 gennaio 2025. Bisogna passare a 70 chilometri orari massimo, velocità sopra la quale scatta la multa, in entrambe le direzioni.

A questo consistente numero di passaggi corrisponde un numero di infrazioni decisamente contenuto: 61.331, l'1,10% delle auto transitate in quel punto. Automobilisti corretti, quindi, o semplicemente attenti a non prendere una multa evidentemente evitabile, anche perché ampiamente segnalata.

La maggior parte di chi ha preso la multa, 42.247 automobilisti, ha superato il limite di meno di 10 chilometri. Sono stati 18.655 quelli che hanno superato il limite, invece, di un range compreso tra 10 e 40 chilometri. Scendiamo decisamente, a 395 sanzioni, corrispondenti a coloro che sono stati pizzicati ad una velocità superiore al limite dai 40 ai 69 chilometri.

Sono "solo" 34 quelli che sono passati sotto il velox a oltre 130 chilometri orari. Perché c'è anche chi delle multe se ne infischia, soprattutto se è seduto su un bolide con targa monegasca. E' il caso di tre autentiche supercar, passate sotto il velox, in piena notte, ad una velocità superiore ai addirittura ai 150 chilometro orari. Due, tra l'altro, risulterebbero essere passati nella stessa notte.

Per loro la sanzione, a calcoli fatti, si aggira attorno ai cinque mila euro. Il conto è presto fatto: superando di oltre 60 km il limite, la sanzione pecuniaria varia tra €845 e €3.382 (l’importo esatto dipende dalla discrezionalità dell’autorità che emette la sanzione). Essendo la violazione avvenuta tra le 22:00 e le 7:00, l’importo della multa aumenta del 30%, portando la cifra tra €1.098 e €4.396. Ci sono poi 10 punti di decurtazione e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Non avendo i conducenti fornito i dati, questo importo aumenta ulteriormente in un range che va da 292 a 1198 euro. Dopo 60 giorni dalla notifica, questo importo aumenta ancora.

Insomma, un salasso per chiunque ma non evidentemente, per chi viaggia in Lamborghini o in Ferrari. Tanto che non c'è stato alcun ricorso. Altri, invece, lo hanno fatto e lo hanno vinto, ma non rientrano tra questi 34.

Questi dati ci sono stati forniti dalla Provincia, per inquadrare la questione velox in un discorso più ampio. E' un tema di cui siamo tornati a parlare proprio a seguito dell'annullamento di una multa ad un automobilista transitato ad oltre 180 km orari su una vettura che, però, quella velocità, nemmeno la raggiunge. E, soprattutto, nel momento del passaggio era dietro ad un mezzo pesante. Multa annullata, quindi. Con ammissione dell'errore da parte dell'ente.

Così Luca Robaldo, che di quel velox ha sempre sottolineato la necessità: "Dati, quelli sulle rilevazioni del velox sulla sp7, che fanno riflettere e rispetto ai quali confido che i lettori possano farsi un'idea più chiara di quale il fine. Siamo consci della "antipatia" che questi impianti generano, ma dobbiamo sempre ricordarci che servono a garantire la sicurezza stradale, un tema sul quale il nostro Ente lavora con tenacia fin dalla presidenza di Raffaele Costa e grazie all'impegno del personale ed alla collaborazione con Associazioni e Istituzioni che, come noi, credono all'esigenza di proseguire nel percorso per ridurre al minimo incidenti, infortuni e decessi".