Auto fuori strada in località Sant'Antonio del Baligio a Fossano

Auto fuori strada nella mattinata di oggi, mercoledì 9 febbraio, in località Sant'Antonio del Baligio di Fossano.



Nel sinistro coinvolta un'unica vettura. Si segnala un ferito trasportato in condizioni non gravi (codice giallo) all'ospedale per accertamenti dall'équipe medica sanitaria del 118 presente in loco con una medicalizzata.

Per i rilievi e la gestione del traffico sono intervenuti i carabinieri di Fossano, mentre per la messa in sicurezza del mezzo hanno operato i vigili del fuoco volontari di Savigliano.