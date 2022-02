Scontro sull’autostrada Asti-Cuneo: un ferito trasportato a Verduno in codice giallo

Un inizio di giornata intenso quello che ha impegnato i Vigili del Fuoco del Comando di Alba, prima chiamati a intervenire su un incidente verificatosi al km 61 dell’autostrada Asti-Cuneo, direzione Asti, appena superato il ponte sul Tanaro e prima dell’uscita di Isola d’Asti.

Qui, per ragioni che andranno accertate da parte delle forze dell’ordine, una Bmw con due persone a bordo ha agganciato in fase di sorpasso una Renault Clio sulla quale viaggiavano cinque passeggeri. Le due auto sono andate a scontrarsi violentemente contro i guard-rail che proteggono la carreggiata. Il bilancio è di un ferito, un passeggero della Clio, trasportato all’ospedale di Verduno in codice giallo.

Sul posto la Croce Rossa di Asti, i volontari del Var di Canale, la Polizia Stradale e gli addetti dell’Anas.

Dopo aver messo in sicurezza i veicoli incidentati la stessa squadra di Vigili del Fuoco è stata dirottata su un altro sinistro, verificatosi sulla Strada Statale 231, nel tratto che attraversa l’abitato di Sant’Antonio di Magliano Alfieri. A scontrarsi frontalmente, all’altezza del distributore Ip, una Alfa Mito e una Vw Polo. Lievi ferite per la conducente di quest’ultima.

Sul posto, insieme ai sanitari dell’emergenza 118, i Carabinieri di Neive e la Polizia Stradale.