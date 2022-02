Anche per il 2022 il Carnevale di Rifreddo sarà “virtuale”

Nonostante la situazione pandemica, le maschere rifreddesi non si sono perse d’animo ed anche quest'anno hanno annunciato al sindaco Cesare Cavallo l'intenzione di portare in giro allegria e le tradizioni incarnate da Luis e La Bela Lasardera.

Infatti, pur se vincolato alle esigenze anti-contagio durante il pazzo periodo si svolgeranno diverse attività.

Dapprima Luis e la Bela Lasardera con il loro seguito presenzieranno a Saluzzo all’investitura della Castellana ed al Carnevale virtuale di Saluzzo. Successivamente, invece, faranno visita alla scuola elementare e all’asilo di Rifreddo, con un ricco sacco di caramelle per tutti i bambini e poi si sposteranno verso le case di riposo e gli anziani del paese.

Certo si tratterà di una festa ridotta perché non ci saranno, la classica investitura con la consegna delle chiavi del paese da parte del primo cittadino e nemmeno la grande festa conclusiva con i carri e la tradizionale polentata in piazza della Vittoria in collaborazione con il gruppo ANA.

In compenso, anche se a distanza, non mancheranno però canzoni, giochi e balletti.

Protagonisti della baldoria saranno: Marco Brondino, nei panni di Luis, e Gloria Graziano, nei panni della Bela Lasardera, le damigelle Giulia Perotto, Veronica Barbero, Marta Belviso ed Elena Putetto ed i paggetti Nicolò Giordanino, Fabio Cossale, Gabriele Cesano, Alessandro Canavese, Ivan Peirone e Christopher Perassi.

Insomma un carnevale un po’ diverso dal solito, ma che sicuramente le maschere rifreddesi sapranno rendere unico e indimenticabile come ogni anno. “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i rifreddesi - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - ci tengo a ringraziare personalmente tutte le maschere che anche quest’anno cercheranno di portare allegria e serenità ai bambini, agli anziani e a tutte le famiglie del paese".