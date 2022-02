Come costruire una strategia di scommesse in sei fasi

Uno dei fattori fondamentali per te che vuoi essere redditizio nelle scommesse sportive prima di piazzare le tue scommesse su 20bet.com è impostare buone strategie. Ne abbiamo parlato nel post sui suggerimenti per iniziare in questo mondo e ora approfondiremo l'argomento. Ecco sei passaggi per costruire una strategia redditizia.

1 - ”Mindset”

Essa palavrinha está na moda, muita gente usando em quase todos os setores da sociedade. ”Mindset” nada mais é do que a mentalidade, a cultura comportamental que se tem frente às diversas situações da vida. Como reagimos às derrotas e às vitórias do dia-a-dia.

E nas apostas não é diferente: você precisa construir uma mentalidade de apostador profissional. Ou seja, estar preparado para perder dinheiro sabendo que poderá recuperar na frente e saber que qualquer mudança não o fará alterar o curso traçado. Determinação e disciplina.

2 – Tempo per analizzare le squadre

Quanto tempo hai della tua giornata per studiare e analizzare squadre e giocatori? Se vuoi diventare un professionista delle scommesse e sapere come hai vinto e come hai perso, devi prenderti del tempo per studiare.

Non andare mai da un bookmaker senza studiare dove investire.

3 – Scegli un mercato

Affinché una strategia sia redditizia, la cosa più consigliata è limitare il mercato in cui investiva. Per questo scegli al massimo due o tre squadre, nelle quali diventerai un esperto in breve tempo. Preferibilmente, giocano nella stessa nazione e nella stessa lega. Studia tutto quello che puoi sulla lega scelta.

Nel processo, definisci uno o due mercati di scommesse in cui questi club possono essere redditizi: di nuovo ai preferiti? Meno di 2,5? Oltre 1,5? angoli? Handicap asiatico? Posare la rotta? Ad ogni modo, le opzioni sono infinite, scegli la tua e vai avanti.

4 - Gestione bancaria

Il controllo del tuo denaro è legato a tutti i punti sopra: mentalità, analisi e scelta dei mercati. Solo tu sai quanto hai a disposizione e quanto è disponibile per investire nelle scommesse. L'ho già detto: non giocare con i soldi che useresti per pagare le bollette quotidiane.

Devi avere un importo minimo rimasto nel tuo account per poterlo utilizzare per le scommesse.

5 – Prezzi del gioco

Hai già scelto una squadra e un mercato e li hai studiati entrambi. La tua mentalità è sintonizzata e il tuo bankroll deciso. È quindi necessario trovare valore nella posta in gioco. Per questo, devi vedere se c'è asimmetria tra le probabilità che hai calcolato.

6 - Convalida

Prenditi cura della tua mentalità, trova i parametri che ti interessano per studiare una squadra, avere tempo nella tua agenda per questo, definisci il mercato che vuoi dominare, gestisci consapevolmente il tuo bankroll e sai come valutare tutto questo in relazione alle quote e probabilità.

Con questo, assembleari una strategia. Ma prima di sapere se è buono o cattivo, devi convalidare questa strategia. Cioè, provalo per un tempo prestabilito. Non fermarti nemmeno se perdi o guadagni molti soldi. Se non ha funzionato come previsto, modificare uno qualsiasi dei passaggi. Ma non mollare a metà: convalida e fidati della tua strategia vincente.