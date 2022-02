Si finge carabiniere per mettere a segno una truffa su internet: condannato

È stato condannato in Tribunale a Cuneo a otto mesi di reclusione e a 800 euro di multa l’uomo che, spacciandosi per un carabiniere, truffò una minore di Ceva non spedendole il cellulare che aveva acquistato e pagato online.

La contestazione mossa ad A.V., pregiudicato tarantino attualmente detenuto per altri reati, era aggravata dalla ‘minorata difesa’. Secondo la ricostruzione fornita in aula i due si accordarono per 330 euro. Una volta versato il denaro sulla postepay dell’imputato, però, il cellulare non fu mai spedito. “Mi diceva che se avessi pagato avrebbe spedito il cellulare in caserma, a un collega di Ceva. Lui poi me lo avrebbe consegnato” ha riferito al giudice la vittima.