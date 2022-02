Cosmetici naturali e bio: scegli la linea alla Rosa Mosqueta

Oggi si fa tanto parlare di prodotti naturali e biologici, poi ovviamente sono pochi quelli ne fanno uso quotidianamente e che sanno riconoscere un prodotto cosmetico biologico autentico.

Quasi tutte le case produttrici pubblicizzano linee biologiche e naturali, realizzate sulla base di formule note fin dai tempi antichi, e utilizzando ingredienti che si vuole far credere siano naturali, tuttavia riconoscere un prodotto cosmetico bio autentico può essere un po’ difficile.

La linea di creme alla rosa mosqueta è una linea di prodotti ottenuti con la presenza dell’olio naturale di rosa mosqueta. Per quanto si sia molto diffuso recentemente l’uso di questo olio come prodotto di bellezza, molti ancora non sanno con precisione che cosa sia e quali siano i benefici effetti che è in grado di apportare.

L’olio di rosa mosqueta si estrae dall’omonima pianta, ed è una fonte ricchissima di sostanze antiossidanti, tra cui gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6. Si può consumare anche crudo come condimento e integratore alimentare, molto spesso si utilizza comunque come ingrediente per la preparazione di prodotti cosmetici della migliore qualità.

Che cosa è la rosa mosquesta

La rosa mosqueta è un piccolo arbusto che si sviluppa prevalentemente in Sud America, dove cresce spontaneamente. In tarda estate, la pianta produce una grande quantità di roselline selvatiche di un colore bianco o appena rosato, che verso la fine dell’autunno diventano bacche rosse.

Il cuore della pianta è proprio questa bacca rossa, nella quale sono contenuti i semi utili per estrarre l’olio. L’olio di rosa mosqueta, certificato e distribuito sul mercato come prodotto biologico, può essere utilizzato puro, e rappresenta un rimedio sicuro e poco invasivo per molti piccoli inestetismi del viso e del corpo.

Con l’olio di rosa mosqueta si possono contrastare la cellulite, le smagliature, le macchie della pelle formatesi per un fenomeno di invecchiamento, così come le cicatrici e i segni asciati dall’eritema solare. Si tratta di un ottimo prodotto anche per proteggere i capelli dall’inquinamento, dallo stress e dai fenomeni di invecchiamento in generale.

Come si utlizza la rosa mosquesta come cosmetico

Prima di tutto è molto importante dotarsi di un olio garantito, certificato per la provenienza, biologico ed estratto a freddo. Si può utilizzare l’olio puro, come integratore alimentare, a gocce, oppure si può scegliere una linea di prodotti cosmetici a base di rosa mosqueta.

In generale, il consiglio è quello di prestare sempre attenzione prima di acquistare un prodotto, nel verificare gli ingredienti, accertandosi che si tratti di una formula composta da sostanze di origine vegetale, certificate e garantite.

L’olio di rosa mosqueta puro sulla pelle è efficace per ridurre la presenza delle cicatrici e delle macchie, favorendo il ripristino delle condizioni migliori della pelle. Essendo un prodotto naturale e lenitivo, può essere utilizzato anche sulle parti del viso più delicate, ad esempio la zona del contorno occhi e labbra.

Oltre all’olio naturale, è possibile ricorrere a prodotti cosmetici di alta qualità contenenti olio di rosa mosqueta naturale e biologico: creme detergenti e rigeneranti, latte, tonico, siero per il contorno occhi, crema notte, doccia schiuma e shampoo.