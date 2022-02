Limone: in programma nel weekend due ciaspolate con guida escursionistica

Nel weekend Limone propone per gli amanti dell’outdoor due camminate con le racchette da neve alla scoperta del territorio in sicurezza, accompagnati da guide naturalistiche esperte.

Venerdì 18 febbraio ciaspolata in notturna al Vallone del Cros con la guida escursionistica Monica Dalmasso. Una camminata al chiar di luna per giungere al cospetto dell’anfiteatro roccioso che sovrasta Limone e che porta ancora i segni del suo glorioso passato, quando la zona ospitava una rinomata stazione sciistica frequentata soprattutto da cuneesi e valligiani.

Ritrovo alle 19 in località Maneggio, nei pressi del piazzale degli impianti di sci. L'itinerario, classificato come escursionistico, prevede un tempo di risalita di un’ora e mezza, con un dislivello di 350 metri, ed è quindi adatto ad adulti e ragazzi con una buona abitudine all'attività fisica e alla camminata in montagna. Rientro a Limone previsto per le 22.30/23. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Domenica 20 febbraio Limone propone un'escursione con le ciaspole al Pian Madoro (1760 metri), accompagnati dalla guida Daniele Dalmasso. Una camminata lungo una dolce salita tra faggete e betulle, attraverso le borgate di Limonetto, per raggiungere la meta della gita, un appartato piano pascolivo circondato da vette scialpinistiche, come i monti Creusa e Chiamossero.

Un itinerario di circa otto chilometri con un dislivello di circa 500 metri, adatto a famiglie e ragazzi. Ritrovo alle 9.30 al piazzale vicino alla Chiesa di Limonetto, muniti di pranzo al sacco, rientro previsto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30. Info e prenotazioni: 320 9135911 (Daniele) – lemons@libero.it.

Entrambe le escursioni prevedono un costo di 15euro a persona.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: racchette da neve, bastoncini, scarponcini e capi impermeabili e antivento, berretto, guanti, scaldacollo o buff, borraccia d'acqua e/o thermos di the caldo, mascherina, gel igienizzante, artva, pala e sonda. Per la notturna, necessaria anche la pila frontale. Prevista la possibilità di noleggio dell’attrezzatura.

Le escursioni si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza da Covid-19. Il percorso potrebbe subire variazioni in caso di necessità a discrezione dell'accompagnatore. Possibilità di annullamento in caso di brutto tempo o mancanza di neve.