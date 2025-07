A Marene torna la rassegna del cinema all'aperto

Anche quest’anno a Marene torna il Cinema all’Aperto. Grazie all’impegno del Gruppo di lavoro che valorizza l’Auditorium San Giuseppe a luglio il campo della Parrocchia si trasformerà in una grande sala cinematografica dove incontrarsi, mangiarsi un pacchetto di popcorn e vedersi un bel film insieme nei seguenti giorni sempre alle ore 21,30:

- mercoledì 9 luglio con la proiezione del film “Invictus”(2009). Il film racconta la storia vera di come Nelson Mandela e il capitano degli Springboks, François Pienaar, si sono alleati per vincere la Coppa del Mondo di rugby del 1995 in Sudafrica, con la speranza che un'eventuale vittoria contribuisca a rafforzare l'orgoglio nazionale e lo spirito di unità del paese. La serata si svolgerà grazie alla collaborazione con il Comune di Marene per il progetto “Sport al centro”;

-mercoledì 16 luglio sarà proiettato il film “12 anni Schiavo” del 2013. Il film segue la vera storia di Salom Northup, un brillante violinista e artigiano afroamericano che vive da uomo libero a Sartoga Springs, nello stato di New York.

Un giorno, Salomon viene contattato da due agenti di spettacolo per un provino ma i due falsi agenti dopo averlo drogato e privato dei documenti che attestano la sua libertà lo vendono come schiavo in una piantagione in cui rimarrà fino al 1853 grazie all’incontro con l’abolizionista canadese Samuel Bass che lo aiuterà nel conquistare la sua libertà.

Questa serata è promossa in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca nell’ambito del progetto di “Educazione alla cittadinanza globale”;

La stagione si concluderà martedì 22 luglio con la CINE-CENA sotto il campanile. La cena benefica per le iniziative in favore dei bambini 0-6 anni a cura della Scuola per l’Infanzia, Il Mondo di Alis, Circolo Noi Oratorio S. Giuseppe, La Baracca dei Birbanti e la Biblioteca.

Si ringrazia in modo particolare la Pro-Loco di Marene.

La serata avrà il seguente orario: ore 19,30 Cena (Hamburger, patatine, bibita, caffè, ghiacciolo: offerta minima 10€uro), seguirà alle 21,30 la proiezione del film “Il viaggio di Arlo” del 2015; Il film ha come protagonista un dinosauro timido e giovane di nome Arlo che incontra un improbabile amico di nome Spot mentre viaggia attraverso un paesaggio pericoloso e misterioso per tornare a casa, dopo essere stato trascinato a valle da un temporale.

La serata è dedicata alle famiglie in collaborazione con le realtà marenesi attive nelle attività dedicate ai bambini fascia 0-6 anni.

Le serate del cinema all'aperto sono finanziate dalla Regione Piemonte mediante il progetto "Storia, arte e identità per cittadini di domani" promosso nell'ambito delle azioni regionali volte a promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, dalla Fondazione CRS e dalla Banca CRS.

Le serate sono promosse dall'Auditorium San Giuseppe in collaborazione con l'Associazione "Amici della Biblioteca", l'Associazione "Muovi le mani per Marene" e il Circolo NOI San Giuseppe.