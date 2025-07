Roddi, tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento

A Roddi sono già tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento. Venerdì 25 luglio, dalle ore 20.30, la Tribute band farà un incantesimo, suonando canzoni che non invecchiano e continuano a far sognare diverse generazioni.

Nella nuova tappa del tour estivo ad ingresso libero e gratuito, che tocca uno dei più bei borghi della Granda, confluiranno tanti appassionati già carichi a molla per un live che si prospetta ricco di intensità sonore e forte impegno sociale.

Sul palco, allestito presso l’area sportiva in via Nuova, saliranno Andrea Biglieri (voce), Simone Baudino (batteria), Demetra Bertino (violino), Giuliano Mazza (chitarra), Elena Crolle (tastiera) e Paolo Branca (basso).

La formazione ha cambiato pelle, ma con la musica di sempre. I grandi successi che hanno reso famosi i Nomadi in tutto il mondo. In regia ci sarà lo staff con Ivana, Marco, Adalberto e Salvatore per regalare al pubblico le più avvolgenti e moderne scenografie.

Così il gruppo: «Siamo davvero molto felici di fare il nostro primo concerto di quest’anno in provincia di Cuneo, a Roddi, bellissimo paese delle Langhe e vicinissimo ad Alba. Dalle ore 20.30 circa potrete cominciare ad ascoltare un po’ di musica, in apertura al nostro concerto, con qualche brano eseguito da Demetra e Alessandro in Acoustic Duo “La Bottega delle Note” e, a seguire, ci faranno ascoltare alcune canzoni Elena e Noemi con il “Lunargroove Duo”. Dalle ore 21.30 potrete assistere al nostro concerto con un’infinità di canzoni Nomadi da ascoltare, cantare e divertirvi con noi!».

Non resta che prepararsi e seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dei Controvento, dove il countdown è già iniziato.