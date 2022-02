“Il PD non scende in campo con un candidato, ma è a disposizione di una coalizione”

Come previsto, ieri sera (15 febbraio) si è svolta l’Assemblea del PD di Savigliano.

Il tema centrale è stata la scelta del percorso per proseguire verso le elezioni amministrative previste al momento per fine maggio.

“Dall’ampio dibattito è emersa la voglia di guardare avanti, di voltare pagina, di essere protagonisti di un rinnovamento nella prossima amministrazione. – recita così la nota della segreteria – Il PD, quindi, non scende in campo con un candidato ma con la disponibilità a mettersi a disposizione di una coalizione costruita intorno alle priorità per la città.

Il PD sceglie Savigliano, con chi ci sta, facendosi promotore con le persone e le liste che ci staranno, di un “Patto per Savigliano” che vuole arrivare ad una intesa larga nell’interesse della città. Già nei prossimi giorni è in programma un incontro con le esperienze civiche disponibili ad avviare una collaborazione insieme. Il candidato sarà una conseguenza e le convergenze si faranno sulle idee.

Intanto prosegue il cammino del gruppo programma che la prossima settimana si ritroverà per una prima sintesi di quanto emerso dal lavoro di questi mesi”.