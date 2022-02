Acqua equa e gratuita al Bianchi Virginio di Cuneo

È arrivata l’acqua equa gratuita, con le borracce con il logo d’istituto, per tutti i circa 800 studenti, docenti ed ata del liceo artistico musicale Ego Bianchi e del tecnico per geometri di Cuneo.

Si tratta di due depuratori-​frigogasatori​ soprabanco pe​​r ​​la produzione di acqua naturale microfiltrata a temperatura ambiente, acqua fredda, acqua frizzante. È garantita l'immunità batterica dell'erogatore, il quale non può più essere soggetto a contaminazione né può essere fonte di proliferazione batterica, l'efficacia offerta, è continua e costante, per tutta la vita dell'erogatore, senza necessità di manutenzione.



“L’acqua equa a km zero, buona, pulita, gratuita, con basso residuo fisso (siamo in una delle zone più ricche e buone d’acqua d’Europa), vuole essere un momento di educazione civica ambientale concreta che prevede anche altre attività – spiega il dirigente scolastico Carlo Garavagno -. Gli erogatori sono modelli professionali installati anche presso comunità, case di riposo, mense, ristoranti. Evitiamo anche che gli studenti, già numerosi dotati di borraccia autonoma, bevano acqua prelevata dai rubinetti nei bagni. Vista la siccità perdurante ed il rispetto per i molti paesi nel mondo che ne soffrono la carenza, abbiamo sollecitato a non sprecarla. Il collegio docenti aveva approvato il progetto di educazione ambientale coordinato dai professori di scienze e chimica Andrea Fornaro, Nicoletta Arduino, Maria Luisa Amato, Alberto Sanino. Un grande ringraziamento va a tutti i docenti ed il personale ata per la promozione di stili di vita consapevoli e sostenibili, un grande messaggio da lanciare e concretamente vivere nei confronti dei nostri studenti, ed alla neo direttrice amministrativa della scuola, la dott.ssa Roberta Pepino”.