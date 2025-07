Tenda, Bergesio (Lega): "Il tunnel del Tenda volano per il turismo piemontese e la provincia di Cuneo"

"I numeri parlano chiaro e confermano quanto il Ministro Salvini aveva previsto: il tunnel del Tenda è un'infrastruttura strategica e vitale per il nostro territorio".

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) commentano i primi, incoraggianti dati relativi alla riapertura del nuovo collegamento transfrontaliero.

A sole due settimane dalla sua riapertura, il nuovo fornice, lungo circa 3,2 km e attualmente a senso unico alternato, ha già registrato oltre 22.000 passaggi.



"L'incremento tra il 20% e il 30% delle presenze turistiche a Limone Piemonte è un segnale forte e tangibile di come la riapertura di questa arteria sia cruciale per rivitalizzare le attività commerciali e attrarre flussi turistici non solo dalla Liguria e dal resto del Piemonte, ma anche dalla Francia, dal Principato di Monaco, dalla Spagna e dalla Germania", prosegue il Senatore Bergesio.



L’apertura è il frutto di anni di lavori complessi, resi ancor più ardui dagli eventi alluvionali del 2020 che danneggiarono pesantemente anche l'imbocco italiano del tunnel storico. Attualmente, mentre il nuovo fornice è operativo, il tunnel storico è ancora in fase di adeguamento e messa in sicurezza, con l'obiettivo di riaprirlo per una circolazione bidirezionale, migliorando ulteriormente i flussi.



Bergesio sottolinea l'importanza della decisione che verrà presa il prossimo 16 luglio riguardo alla prosecuzione dell'orario continuato per tutta l'estate: “È fondamentale per il futuro garantire l'apertura continuata. Questo rafforzerebbe ulteriormente la ripresa economica e turistica della nostra regione, permettendo a residenti e turisti di beneficiare appieno di questa infrastruttura strategica senza interruzioni e avvicinandoci al completamento definitivo con entrambi i fornici operativi, atteso nei prossimi anni per una piena funzionalità”.