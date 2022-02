Lavori per il Tenda bis, il sindaco Riberi: "Si avanza di 1,5 metri al giorno, così non va"

Dopo le innumerevoli vicissitudini che hanno interessato il cantiere del Tenda Bis, dapprima con i guai giudiziari e poi con la tempesta Alex, la ripresa degli scavi porta la data del 3 novembre scorso.

E proprio a quella data lo stato di avanzamento, lato italiano, era di 1.270 metri. Come si evince dalla foto allegata, da quella data al 1° febbraio 2022, lo scavo è avanzato raggiungendo i 1.426 metri.

156 metri in circa 90 giorni, che si traducono in 1,7 metri al giorno.

Sul lato francese lo scavo è ora a 490 metri. In sostanza, per completare l'intero asse, di metri ne mancano circa 1306.

Se lo stato di avanzamento mantiene questi ritmi, calcolabili in circa 1,7 metri al giorno, è piuttosto evidente che non basteranno altri due anni per completare gli scavi. Senza poi contare il rivestimento in calcestruzzo, la realizzazione dei bypass e tutta l'impiantistica.

L'obiettivo dichiarato era quello di arrivare a scavare circa 3 metri al giorno, ritmo che consentirebbe il rispetto dei tempi di realizzazione, indicato da Anas per ottobre 2023. Ma dalle parti di Limone Piemonte non ci crede nessuno. Non solo, gli scavi sarebbero in questo momento prossimi al passaggio del confine tra italia e Francia, verso i 1.500 metri, dove la roccia è più morbida e, per quanto possa sembrare paradossale, più complessa da abbattere.

C'è poi il grande tema del ponte da realizzare per superare la voragine che si apre all'uscita del tunnel sul lato francese. Cosa e come verrà realizzato? Al momento nessuno sa come stia procedendo la questione, che sarà probabilmente affrontata nella prossima Conferenza Intergovernativa, in programma tra fine marzo e inizio di aprile.

Ma ci sarà un confronto territoriale prima, il prossimo 23 febbraio 2022, in Prefettura a Cuneo. Al tavolo il sindaco di Limone Massimo Riberi, altri sindaci della valle, i vertici Anas e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi.

Il sindaco Riberi: "Voglio essere fiducioso, ma se l'avanzamento è questo, la vedo dura. Che ci dicano chiaramente di che morte dobbiamo morire, che ci diano un cronoprogramma e che sia rispettato. Vogliamo essere aggiornati con costanza su cosa si sta facendo, perché ormai la pazienza è finita".