Raffiche che superano i 70 km all'ora: pensilina pericolante alla stazione di Fossano

Intervento in corso a Fossano, alla stazione ferroviaria cittadina. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza una pensilina pericolante.

La circolazione dei treni al momento è regolare, non risulta alcuna interruzione, come confermato dall'ufficio stampa di RFI.

In queste ore la città di Fossano è sferzata da forti raffiche di vento, che hanno superato i 70 km/h, tanto che sono decine le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco, in particolare per pali pericolanti, e al centralino della Polizia locale.