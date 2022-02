L’Atl del Cuneese esprime cordoglio per la scomparsa di Maria Schneider

L'Atl del Cuneese si unisce al dolore della Valle Maira per la scomparsa di Maria Schneider che, col suo operato, aprì le porte della Valle al turismo di lingua tedesca.



"Innamorati da subito di questa porzione di Alpi considerata autentica, selvaggia e rigogliosa, Maria e il marito Andrea ebbero presto l'ispirazione per un progetto di turismo slow, capace di entrare in simbiosi con la montagna, a passo lento, assecondando i ritmi della natura", è il ricordo che arriva dall’agenzia di promozione turistica del territorio cuneese.



Nel 2005, insieme alla Comunità Montana Valle Maira, l'Atl del Cuneese consegnò una targa, oggi affissa sui muri della loro abitazione a San Martino di Stroppo, per ricordare il lavoro del marito Andrea, deceduto nel 2004, e omaggiare la caparbietà e l'affiatamento di Maria. L'Atl la ricorda dunque quale instancabile promotrice dell'amata Valle Maira e del Cuneese.