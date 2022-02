"Una concreta sognatrice": il sindaco di Prazzo ricorda Maria Schneider

Le sue ceneri verranno sparse in Alta Valle Maira, come da sue intenzioni. Qui Maria Schneider era giunta e aveva deciso di fermarsi, qui il suo restare.

Aveva avuto inizio a Prazzo il suo amore per questi luoghi incantevoli, per gli ampi spazi, la natura selvaggia ed incontaminata, le splendide vedute. Per anni insieme al marito aveva soggiornato presso l'albergo Impero, acquistando successivamente una casa.

Da Gabriele Lice, sindaco di Prazzo, queste riconoscenti parole: "Ho avuto l'onore di conoscerla. La signora Schneider era una persona estremamente cordiale, una donna brillante e una concreta sognatrice. Tutti qui le siamo grati per l'immenso amore che insieme al marito nutriva per il nostro territorio, per il suo ammirevole operato. Non ha saputo soltanto valorizzare turisticamente la nostra valle, portando turisti tedeschi, austriaci, inglesi,... Prima di tutto ha saputo entrare veramente in contatto con la natura, attraverso rispetto assolutamente ammirevole del territorio. Per questo è stata così grande. Da parte dell'intera amministrazione desideriamo esprimere il nostro commosso cordoglio ai suoi familiari."