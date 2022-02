Coronavirus, in Piemonte più di 2.300 nuovi casi e 16 decessi: scendono i ricoveri

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.393 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,8% di 34.966 tamponi eseguiti, di cui 28.879 antigenici.



Il totale dei casi positivi diventa 973.676, così suddivisi su base provinciale:

80.099 Alessandria

44.702 Asti

37.799 Biella

130.706 Cuneo (+202 da ieri)

73.858 Novara

517.371 Torino

34.580 Vercelli

34.685 Verbano-Cusio-Ossola

4.766 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

15.110 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.118 (-57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 48.766.



I tamponi diagnostici finora processati sono 15.480.234 (+34.966 rispetto a ieri).



- I DECESSI

Sono 16, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti).



Il totale diventa quindi 12.993 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.739 Alessandria

779 Asti

495 Biella

1.589 Cuneo

1.045 Novara

6.195 Torino

599 Vercelli

420 Verbano-Cusio-Ossola

132 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 910.752 (+ 3.306 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

74.979 Alessandria

42.284 Asti

35.610 Biella

123.642 Cuneo (+312 da ieri)

70.726 Novara

486.619 Torino

32.344 Vercelli

32.610 Verbano-Cusio-Ossola

3.596 extraregione

8.342 in fase di definizione

- I VACCINI



Sono 9.794 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 502 è stata somministrata la prima dose, a 3172 la seconda, a 6.120 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.598.869 dosi, di cui 3.283.403 come seconde e 2.721.179 come terze.

- PARTITE LE PREADESIONI PER NOVAVAX IN PIEMONTE

Oggi sul portale www.IlPiemontetivaccina.it sono iniziate le preadesioni per il vaccino Novavax: 900 finora le persone che hanno manifestato la volontà di riceverlo e alle quali nei prossimi giorni, non appena sarà nota la data di arrivo del vaccino in Italia e in Piemonte, verrà subito inviato l’sms con l’appuntamento per la somministrazione.