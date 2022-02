I giovani di FuturAlba chiedono al Comune un sit-in a favore del popolo dell'Ucraina

I giovani e la sensibilità verso ciò che succede nel mondo, in particolare sulla guerra iniziata in Ucraina, per l'invasione da parte della Russia.

E i giovani di Alba dell'associazione FuturAlba fanno sapere che: «Noi giovani ragazzi e ragazze dell’Associazione FuturAlba condanniamo con fermezza il vile atto di aggressione contro l’Ucraina perpetrato dalla Federazione Russa con la complicità della Bielorussia: si tratta di un atto premeditato che viola la sovranità nazionale dell’Ucraina, le regole del diritto internazionale, la pace e la democrazia. Esprimiamo solidarietà piena e incondizionata al popolo ucraino».



«Come ha affermato il nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi, “quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie”. Come giovani europei, siamo profondamente preoccupati per le conseguenze geopolitiche di lungo periodo e per la minaccia alla pace nel nostro continente».



«Per questi motivi, chiediamo all’Ufficio della Pace e all’amministrazione comunale della città di Alba di attivarsi immediatamente per organizzare il prima possibile un sit-in o un evento a sostegno della pace e in solidarietà del popolo ucraino».