Matrimonio nel segno del gelato tra Gelati Pepino 1984 e l’Università del Gusto di Pollenzo

Futuro e innovazione, ecco le parole che riassumono un momento importate, l’avvio di un progetto che senza dubbio riserverà interessanti sorprese e idee.

Mercoledì 23 febbraio, presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, si è infatti svolto il primo incontro che sancisce la fattiva collaborazione tra Unisg e Gelati Pepino 1884, socio sostenitore dell’ateneo.



L’appuntamento ha visto una nutrita partecipazione di studenti italiani e stranieri che sono stati accompagnati attraverso un iniziale viaggio nella storia del brand torinese da Alberto Mangiantini, amministratore delegato di Gelati Pepino 1884 Spa. Dopo questo primo intervento, che ha fornito anche interessanti spunti sul futuro dell’azienda, è stata la volta del settore Ricerca e Sviluppo di Gelati Pepino 1884, che ha illustrato agli studenti gli elementi base da cui nasce l’ideazione di un gelato di qualità.

E a questo punto i protagonisti della giornata sono diventati i 40 studenti presenti, che si sono immersi nel magico mondo del gelato di pregio. Obiettivo della giornata: aprire ufficialmente il contest da cui nascerà il Pinguino dell’Università di Scienze Gastronomiche.



Il progetto, che denota la profonda lungimiranza dell’azienda e la grande capacità dell’ateneo di guardare al domani in modo concreto ed esperienziale, ha infatti come obiettivo quello di accogliere e vagliare le idee provenienti dai gruppi di lavoro, con una prima selezione che porterà alla scelta di tre progetti, ulteriormente selezionati e valutati a loro volta per arrivare a identificare la ricetta e il nome del nuovo Pinguino Gelati Pepino 1884-Unisg.



Un percorso che accompagnerà i partecipanti per qualche settimana e che potrebbe arrivare alle fasi finali nel pieno della stagione primaverile. Ma soprattutto un percorso che è esempio di partnership concreta, che esprime valori importanti come la capacità di ascolto, la volontà di dare voce a quella generazione che sarà il futuro dell’enogastronomia mondiale. Un modo di fare impresa utile alla crescita di tutti, un modo di fare ateneo calato sul campo.



Gelati Pepino 1884 esprime quindi, anche attraverso questa iniziativa, così come già avvenuto in passato con gli studenti del Politecnico di Torino, la propria propensione all’innovazione di pregio, un percorso che passa attraverso una continua ricerca di materie prime di alta qualità così come attraverso l’attitudine e l’apertura a nuove proposte e percorsi.



Anche questo fa parte dell’essere sistema, del fare rete con realtà come l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in grado di ideare, in collaborazione con l’imprenditoria, percorsi importanti e forieri di nuove strade da percorrere.