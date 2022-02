Proteine in polvere: proprietà e consigli per scegliere le marche migliori

Le proteine in polvere sono molto utilizzate nell’integrazione degli sportivi come pre e post-workout, per agevolare la copertura del fabbisogno proteico giornaliero. Si tratta di un supporto utile all’alimentazione, per assimilare questi importanti macronutrienti e usufruire dell’alto valore biologico degli amminoacidi essenziali.

La formulazione in polvere permette di preparare un integratore proteico in modo semplice e veloce, ottenendo una bevanda con un elevato contenuto di proteine facilmente assimilabili. Naturalmente le proteine in polvere non sono tutte uguali, per questo motivo è importante scegliere con attenzione quelle giuste e affidarsi soltanto alle migliori aziende del settore.

Quali sono marche affidabili per le proteine in polvere?

Scegliere prodotti di alta qualità assicura un elevato valore aggiunto per l’integrazione alimentare, con la certezza di utilizzare prodotti frutto della ricerca scientifica capaci di migliorare le prestazioni sportive. Ad ogni modo, prima di acquistare delle proteine in polvere è opportuno informarsi bene, valutando con attenzione il grado di purezza dei prodotti e i processi di lavorazione utilizzati dall’azienda.

Le diverse tipologie di proteine in polvere

Le proteine in polvere sono integratori facili da preparare, basta prendere la quantità giusta e mescolarla con un liquido, ad esempio dell’acqua o del latte. Tra le più comuni ci sono le whey protein, ovvero le proteine del siero di latte, apprezzate per l’elevata qualità proteica in termini di valore biologico. Le whey a loro volta possono essere isolate ad altissima purezza, oppure concentrate con maggiori quantità di altri elementi come minerali e grassi.

Si possono trovare anche proteine in polvere ottenute dalla caseina, una proteina ad assorbimento lento ritenuta qualitativamente inferiore rispetto alle whey nell’utilizzo per la crescita e il mantenimento muscolare. In alternativa, in alcuni blend proteici sono presenti le proteine complete del latte, con un rapporto di 80% di caseine e 20% di whey, il cui impiego va analizzato in modo accurato in quanto possono contenere maggiori concentrazioni di grassi e lattosio.

Proteine in polvere molto utilizzate sono invece le ovoalbumine, ovvero le proteine dell’uovo. In questo caso l’assorbimento è piuttosto rapido, del tutto simile a quello delle whey, con un valore biologico elevato leggermente superiore alla qualità offerta dalle proteine del siero di latte. Queste proteine in polvere sono indicate per le persone intolleranti al lattosio, inoltre si possono trovare anche integratori gluten-free adatti a chi non tollera il glutine.

Un’altra tipologia di proteine in polvere sono quelle ottenute dalla soia, usate soprattutto dagli sportivi che seguono una dieta vegana o preferiscono abbinare alle proteine animali anche quelle di origine vegetale. Si tratta di proteine di qualità, sebbene rispetto alle whey e alle proteine delle uova stimolino meno la sintesi proteica muscolare, tuttavia possono risultare utili anche all’interno di blend proteici completi.

Le proprietà delle proteine in polvere

Gli integratori a base di proteine in polvere sono utilizzati soprattutto per l’aumento della massa muscolare, come complemento di un’alimentazione bilanciata a supporto dell’attività fisica. Sono molto comodi da preparare e da assumere, si conservano bene e a lungo, inoltre questi prodotti hanno in genere un’elevata digeribilità, aiutando a incrementare la quantità di proteine limitando al contempo i grassi saturi e il colesterolo.

L’efficacia delle proteine in polvere per lo sviluppo muscolare dipende dalla qualità e dal tipo di prodotto; perciò, bisogna analizzare bene quali composti proteici utilizzare e il grado di purezza. È importante verificare anche gli altri elementi presenti nell’integratore, tra cui le vitamine, i minerali e i grassi, preferendo prodotti con una bassa percentuale di grassi per contenere l’apporto calorico.

Quando assumere le proteine in polvere?

Le proteine in polvere possono essere assunte in diversi momenti della giornata, a seconda del programma di allenamento e della strategia di integrazione alimentare seguita. In generale, l’apporto proteico dovrebbe essere distribuito durante tutta la giornata, assicurandosi che ogni pasto contenga una quantità indicativa di circa 20-40 grammi di proteine, poiché questo livello consente di ottimizzare la sintesi proteica muscolare.

Le whey, ad esempio, possono essere utilizzate durante l’allenamento oppure come spuntino proteico, ad esempio all’interno dell’integrazione pre-workout, preparando lo shaker circa 30 minuti o un’ora prima dell’allenamento. Le caseine invece non andrebbero assunte in prossimità del workout, poiché essendo proteine a rilascio lento sono più indicate come spuntino lontano dall’allenamento, ad ogni modo è importante seguire sempre le indicazioni di un nutrizionista.