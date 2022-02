Priola si prepara a festeggiare il Carnevale dei bambini

Dopo due anni di stop l'associazione "Amici di Pievetta" organizza nel comune di Priola il tradizionale carnevale giunto alla nona edizione.

"Ormai dal 2011 è un appuntamento fisso così come Halloween per allietare i bimbi della vallata" - spiegano dall'associazione - "Questa edizione anziché al palazzetto verrà fatta all'aperto, nel parco comunale di fronte alla sede municipale. Ci sarà Stefano con i gonfiabili e Simona con il face painting per grandi e piccini ed infine il mago Taz con il suo magico spettacolo. Non mancheranno pop corn e zucchero filato con una merenda cioccolatosa."