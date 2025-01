Ecco gli eventi del weekend del 25-26 gennaio in provincia di Cuneo

Snowboard a Pratonevoso per gli appassionati e la prima sfilata di carnevale a Busca, ma sono molti altri gli eventi del fine settimana nel cuneese. Si può scegliere fra mostre d’arte ed escursioni sulla neve, fra tartufi e spettacoli teatrali, fra esposizioni fotografiche, concerti, balli occitani o pattinaggio su ghiaccio. Sono moltissime le possibilità di svago, fra cultura e sport nel freddo week end di fine gennaio.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

CUNEO

TROVAROBE

Sabato 25 gennaio, dalle 8 alle 18, primo Trovarobe del 2025, tradizionale mercato dell’antiquariato e del modernariato di Cuneo, che si svolgerà sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza. L’evento, si caratterizza per la contemporanea presenza di operatori del commercio su area pubblica e di venditori occasionali (hobbisti), e si svolge l’ultimo sabato di ogni mese.

CUNEO

INVERNO AL PARCO

Sabato 25 gennaio, alle ore 14,30, all’Orto didattico, appuntamento “Cip restaurant” per la realizzazione di una mangiatoia che potrà aiutare gli uccelli, migratori e stanziali, a superare il periodo invernale. Ingresso euro 5. Info: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx

CUNEO

MUSICA E MEMORIA

Domenica 26 gennaio, alle ore 21, presso la Sala San Giovanni a Cuneo, in occasione della Giornata internazionale della Memoria, l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana ricorderà le vittime dell’Olocausto attraverso l’esecuzione di brani legati a quei tragici eventi. L’ingresso è gratuito, senza necessità di prenotazione fino ad esaurimento posti. Info: orchestraosai@gmail.com

CUNEO

ESSENZA DELLA VITA

Sabato 25 e domenica 26 gennaio nelle sale espositive di palazzo Santa Croce (via Santa Croce, 6) a Cuneo è allestita la mostra "L'essenza della vita". Orario: 15.30 alle 19. Ingresso libero. Info: tel: 327 13 34 985.

CUNEO

VIAGGIO SOLIDALE A SANTIAGO

Sabato 25 gennaio, dalle ore 15.30 alle 17,30 presso Famù nel Parco a Cuneo (viale Angeli 25), primo appuntamento «off» 2025 del Cuneo Bike Festival, promosso in collaborazione con scrittorincittà. Attraverso la presentazione di un libro, la proiezione di un video e un laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni, si ripercorre il viaggio a pedali di 1.980 chilometri affrontato dai cuneesi Michela Tallone e Andrea Dotta tra il 31 luglio e il 12 agosto 2024 da Cuneo a Santiago e Compostela per sostenere la ricerca sul cancro con una raccolta fondi a favore dell’Airc. Info: bit.ly/cbf-fiocco-rosso.

***

ALBA

CONCERTO

Sabato 25 gennaio alle ore 17, nella sala Maccario del Museo Civico di Alba, Emiliano Blangero in concerto con “Someplace. Da qualche parte… nella musica”. Sarà possibile effettuare una breve visita guidata alle sale del Museo 30 minuti prima dell’inizio del concerto.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è consigliata. Info: museo@comune.alba.cn.it oppure 0173/292473

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 26 gennaio, tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città di Alba. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita all'interno della chiesa di San Giuseppe (Via Vernazza 6, Alba). Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Nel prezzo del biglietto sono inclusi:

Il biglietto del Museo Eusebio, al termine del tour possibilità di visita libera.

Info: ambientecultura.it/.../alba-sotterranea-domenica.../

ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Sabato 25 e domenica 26 gennaio presso Palazzo Banca d’Alba, aperta l’esposizione della “Madonna della Bocciata” dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

ALBA

GIUSEPPE PENONE “IMPRONTE DI LUCE”

Nel week end aperta la mostra “Giuseppe Penone. Impronte di luce”, ampia antologica dedicata al lavoro di uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, pensata appositamente per gli spazi della Fondazione Ferrero - via Vivaro 49. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE ARTISTICHE

Sabato 25 e domenica 26 gennaio saranno aperte le seguenti mostre: Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale: “Espressioni d’Arte” di Eleonora Francolino. Palazzo Rorà: “Scene di un mondo (ir) responsabile 3” - Collettiva di Artisti contemporanei. Casa Ravera: “Scatti d’Autore” - Fotografie di Nazzareno Grechi e “2024 Renzo Igne e gli Ambasciatori della ceramica tra arte e artigianato” - Rassegna di ceramisti contemporanei. L'ingresso è libero e gratuito. Orari:

Palazzo Rorà giorni festivi 10-12 / 15-18 Sabato pomeriggio 15-18. Casa Ravera, Chiesa dei Disciplinanti Bianchi e Cella della Torre Campanaria giorni festivi 10-12/ 15-18.

Info: https://www.amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

RACCONTO SU TREBLINKA E CORTOMETRAGGIO

Sabato 25 gennaio, alle ore 20.45, sul palco dell’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo andrà in scena “Racconto su Treblinka”, nell'ambito del programma celebrativo della Giornata della Memoria 2025. Domenica 26 gennaio, alle 16.45, nel salone ASL CN1 in piazza don Raimondo Viale a Borgo San Dalmazzo, presentazione del cortometraggio di illustrazioni “La storia di Henoch Zwirblanski”. Info: 0171/266080.

***

BOSSOLASCO

MOSTRA DI MAURIZIO BEUCCI

Nel week end è visitabile presso l'ex Confraternita dei Battuti Bianchi, la mostra fotografica di Maurizio Beucci, con foto tratte dal romanzo turistico “Impossible Langhe” di Pietro Giovannini . Orario: dalle ore 10 alle 18 Ingresso libero.

***

BOVES

TEATRO AL BORELLI

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, all’auditorium Borelli alle ore 20.30, la compagnia teatrale bovesana Compagnia dei Sensa Libret porterà in scena, ad ingresso libero, l’imperdibile commedia “Quand che ‘l cervel va a rabel”. Info: manifestazioni@comune.boves.cn.it

***

BOSIA

FE ŔA FAM

Sabato 25 gennaio alle ore 21, nel Salone dei Sindaci andrà in scena lo spettacolo teatrale semi-serio e insolito Fe ŕa fàm (fare la fame) ovvero “il cibo che non c’è più di una Langa che non c’è più”, nato dalla collaborazione della Associazione per gli Studi su Cravanzana, l’Associazione Cà Nostra e il comune di Bosia. Info: 338 10 63 060.

***

BRA

50 ANNI DEL MUSEO CRAVERI

Domenica 26 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, apertura della mostra fotografica “Il Museo Craveri 50 anni fa” nelle sale di uno dei più importanti Musei Naturalistici del Piemonte. Info: 0172/412010.

***

BUSCA

CARNEVALE DI BUSCA

Sabato 25 gennaio, Carnevale dei bambini con Mago Arturo. A seguire, festa della birra in maschera con dj Dianti. Programma, qui e qui .

Domenica 26 gennaio Gran sfilata delle maschere e dei carri allegorici. A seguire gran polentata e serata musicale con l'orchestra Maurizio e la Band. Programma, qui . La mappa, qui .

BUSCA

ARTE E CARITÀ

Domenica 26 gennaio, alle ore 17, si terrà un workshop sulla carità nella saletta multifunzionale di Casa Francotto. Saranno raccontate le esperienze della Caritas locale e interverrà l’educatrice Elena Pagnoni per illustrare il progetto dedicato ai lavoratori stagionali promosso dalla Caritas di Saluzzo. Sono le ultime settimane per visitare la mostra a Casa Francotto a Busca, aperta fino al 9 febbraio. Info: www.casafrancotto.it

***

CARAGLIO

SENZA MOTIVO APPARENTE

Sabato 25 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Civico di Caraglio, nell’ambito della stagione teatrale 2024-25 "Trasmutazioni", andrà in scena "Senza motivo apparente", spettacolo di e con Christian La Rosa, tratto dal testo "Omicidio in danno del dottor A.” di Sergio Anelli.

Info: https://www.santibriganti.it/

CARAGLIO

SANT’ANTONIO ABATE

Domenica 26 gennaio giornata dedicata alle tradizioni e agli animali. Dopo la S. Messa delle 9.30 distribuzione del sale benedetto e benedizione di cavalli e altri animali.

***

CASTELDELFINO

TRA I CEMBRI DELL’ALEVÈ

Sabato 25 gennaio ritrovo alle ore 10 nel parcheggio adiacente alla chiesa parrocchiale di Santa Margherita e partenza per escursione guidata “Tra i cembri dell’Alevè”. Percorso di 5 chilometri con un dislivello di 150 metri. Info: https://www.parcomonviso.eu/

***

CHERASCO

TEATRO AMATORIALE

Domenica 26 gennaio, alle ore 16.30, presso il Teatro Salomone di Cherasco, commedia in due atti

“Unico figlio di madre vedova”, messa in scena dalla compagnia “Banda Brusca” di Bene Vagienna.

Info whatsapp: 347 78 51 494 E-mail: teatrosalomonecherasco@gmail.com

www.piccoloteatrobra.it

***

DOGLIANI

BALLI OCCITANI

Sabato 25 gennaio alle ore 21.30, l’associazione culturale Artüsín organizza una serata di balli occitani con il complesso “Bistro’ Dalfin” Presso La Sala Polifunzionale Via Louis Chabat 27. Durante la Serata verranno estratti 3 biglietti giornalieri omaggio per il Comprensorio Sciistico Mondole’ Ski.Info: 335 62 12 709

***

DRONERO

PATTINAGGIO

Sabato 25 e domenica 26, sarà aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio in Località Pra Bunet di Dronero, presso il campo da basket. Orari: sabato dalle 14.30 alle 22 e domenica dalle 14 alle 20.

Info: 338 80 20 665.



DRONERO

SIMBOLI DALLE TERRE DEL MONVISO

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, presso il Museo Luigi Mallé a Dronero mostra "Simboli dalle Terre del Monviso - dipinti, stemmi e stendardi dei marchesi di Saluzzo e dei Savoia-Acaja"..

Orario: dalle ore 15 alle ore 19. Info: https://www.museomalle.org/

***

FARIGLIANO

ALLA RICERCA DEL TARTUFO

Sabato 25 gennaio due uscite naturalistiche con ricerca simulata del tartufo in tartufaia. Info: www.cuneoalps.it

***

LIMONE PIEMONTE

NESPOLO / SIC ET SIMPLICITER

Sabato 25 e domenica 26 gennaio nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, in via Roma, aperta la mostra "Sic et simpliciter" dell’artista contemporaneo Ugo Nespolo. Orari: sabato e domenica 10-13 / 15-19. Ingresso libero.

***

MACRA – CAMOGLIERES

PRESEPI

Ancora visitabili nel week end, nella borgata Camoglieres di Macra, i tradizionali presepi allestiti negli antichi forni comunitari. Info: 328 86 80 688.

***

MONDOVÌ

ALICE IN WWWONDERLAND

Sabato 25 gennaio, alle ore 18, nel Teatro Baretti è in programma lo spettacolo "Alice in Wwwonderland". Info: https://piemontedalvivo.it/ Per biglietti presso la cassa del teatro e sul circuito vivaticket.it .

MONDOVÌ

ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO

Domenica 26 gennaio, nel rione Breo, per tutta la giornata una novantina di espositori propongono mobili antichi, oggettistica di design e vintage. Info: https://comune.mondovi.cn.it/

MONDOVÌ

GIORNATA DEL VALORE

Mondovì celebra l'82° anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka.

Sabato 25 gennaio alle ore 16 presso la Sala Luigi Scimé, Gabriele Gallo dialogherà con Enrico Camanni sul libro "La Guerra di Joseph" (evento organizzato dall'ANA di Mondovì in collaborazione con "Gli Spigolatori" e il CAI di Mondovì).Alle ore 20.45 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria (via Cuneo 19) serata di cori alpini.

Domenica 26 gennaio celebrazione ufficiale alle ore 10 con ammassamento in Piazza Monteregale e alzabandiera. A seguire Santa Messa a ricordo dei caduti e dispersi nella campagna di Russia.

Info: 0174/330358

MONDOVÌ

CUPOLE E MONTAGNE

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, esposizione fotografica “Cupole e montagne” in via Piandellavalle 15, a Mondovì Breo. Info: 0174/330358.

***

MONFORTE D’ALBA

MONFORTETEATRO 2025

Domenica 26 gennaio alle ore 17, presso il Teatro Comunale di Monforte d’Alba, piece teatrale “Premiata merceria Spatusso”, scritta e diretta da Oscar Barile, con la compagnia Nostro Teatro di Sinio. Info: coincidenzeteatro@gmail.com .

***

MONTEMALE

IL TARTUFO NERO DI MONTEMALE

Domenica 26 gennaio, alle ore 10 appuntamento dedicato alla scoperta del pregiato tartufo nero locale presso la Trattoria del Castello. Escursione guidata verso le tartufaie dove ci si potrà cimentare in prima persona in un'attività di ricerca. Alle ore 13 pranzo presso la Trattoria del Castello per il pranzo. Menù fisso € 33,00 - Menù bimbi € 15,00. Escursione guidata € 5 - Gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Info: https://www.terradelcastelmagno.it/

***

MONTEU ROERO

LJ DANSEUR DEL PILON

Sabato 25 gennaio, alle ore 16 presso il salone polifunzionale Don Brossa piazza Bergadani, andranno in scena danze e musiche storiche tradizionali, fra miti, riti, leggende e tradizioni.

Ingresso libero.

***

PRATONEVOSO

COPPA ITALIA SNOWBOARD

Sabato 25 gennaio, Prato Nevoso ospiterà una delle tappe della Coppa Italia Snowboard. Info: https://pratonevoso.com/coppa-italia-snowboard/

***

RACCONIGI

MOSTRA DI FRANCO GILETTA

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, presso la Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi, mostra personale di Franco Giletta "La liturgia del segno - Ascendenze, risonanze e visioni atemporali". Orario: sabato e domenica dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Info: https://www.pinacotecalevisismonda.it/

***

SALUZZO

CONCERTO

Sabato 25 gennaio alle ore 20.30 presso PalaCRS concerto di Abdelhafid Douzi, special guest Rajae Bezzaz.

SALUZZO

ELLIOT ERWITT

Sabato 25 e domenica 26 gennaio aperta alla Castiglia la mostra “Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole”. Info: https://fondazioneartea.org/

***

SAVIGLIANO

OMAGGIO A SCHIAPARELLI

Sabato 25 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Crosà Neira in piazza Misericordia “Siamo soli nell’universo: alla ricerca della vita altrove”, conferenza per celebrare i 190 anni dalla nascita di G.V. Schiaparelli. Ingresso libero. Info: 0172/370736.

SAVIGLIANO

ELIO GARIS

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, presso Palazzo Muratori Cravetta, aperta la mostra "Elio Garis. La materia dello spirito. Genesi dell'opera. Genesi della mostra". Info: 0172/710235.