I migliori casinò online italiani per soldi veri in 2022

Dopo un anno passato tra digitale e novità nel mondo delle nuove tecnologie, il 2022 iniziato da poco più di un mese si appresta già ad essere un anno all’insegna del gambling e delle piattaforme di gioco online. Il 2021 è stato un anno particolarmente florido per questo settore: sarà lo stesso anche quest’anno?

In questo articolo scopriamo quindi i migliori casinò online dove giocare con soldi veri nel 2022.

I 10 migliori casinò online Italia del 2022

Internet è un luogo incredibilmente vasto e ricco di novità sui casinò on line, accentuato da un traffico incessante e senza pari. Proprio per questo, nelle prossime righe vedremo quelli che sono i migliori 10 casinò online in Italia che, secondo le previsioni, saranno anche i migliori del 2022. Pronti a scoprire le novità dei casino on line?

Bitstarz è uno degli online casino più frequentati del momento. Grazie ad una licenza generale depositata a Curacao, permette a tutti i giocatori dell’Unione Europea di giocare.

Visita il sito: www.bitstarz.com

2. 888 Casino

Tra i migliori casinò online rientra sicuramente 888Casinò. Si tratta di una piattaforma pensata per essere dedicata a slot, poker e scommesse.

Visita il sito: www.888casino.it

3. Star Casino

Parlando di casino online italia non si può non citare Star Casinò. Intesa come una piattaforma generica incentrata sulle slot più famose, su questa piattaforma di gambling è possibile anche scommettere.

Visita il sito: www.starcasino.it

4. LeoVegas Casino

Uno dei migliori casino italiani è sicuramente LeoVegas Casinò. Con un’offerta che si concentra principalmente su slot e scommesse.

Visita il sito: www.leovegas.it

5. Betway Casino

Nel settore degli online casinos rientra anche Betway Casinò, una piattaforma il cui focus porta i giocatori ad approcciarsi molto agli sport ed agli esport.

Visita il sito: www.betway.it

6. Voglia di Vincere

Voglia di Vincere è uno di quei casinò online che, nonostante sembri poco attenzionato, offre comunque tantissimo. Il suo bonus di benvenuto fino a 1000€ permette agli utenti di ottenere ben 3 tranche di benefici semplicemente effettuando dei depositi, che saranno poi maggiorati del 100% per tutte e tre le volte.

Visita il sito: www.vogliadivincere.it

7. 22Bet Casino

Se state cercando i giochi casinò online più conosciuti, 22Bet è la scelta giusta. Grazie ad un'affiliazione con le principali software house produttrici, l’offerta risulta sempre ricca e innovativa.

Visita il sito: www.22bet.com

8. Netbet Casino

Infine, tra i migliori casino online sicuri rientra sicuramente NetBet. Questa piattaforma offre un servizio di prim'ordine per quanto riguarda scommesse e slot, sia in differita che in live service.

Visita il sito: www. netbet.it

Cercare correttamente i migliori casinò online in Google

La ricerca di un casinò, che dia quindi dei risultati sicuri, avviene per forza di cose tramite Google. Trattandosi spesso di piattaforme con licenza sulla sicurezza e sul rispetto delle norme contro la ludopatia, i nuovi casino (come anche quelli più datati) sono ormai tra i risultati principali dei motori di internet.

Basta quindi effettuare una semplice ricerca come “casinò online sicuri AAMS” per ottenere subito una lista di nomi.

I casino online migliori che sono stati menzionati nei paragrafi precedenti, ad esempio, sono tutte piattaforme con licenza AAMS ed in regola con la normativa europea.

Perché questi sono i migliori casinò online in Italia 2022?

Al netto di qualche piccola imperfezione, i nomi fatti nelle righe precedenti potrebbero essere definiti come i casinò online migliori. Non perché facciano vincere sempre, ma perché riservano al cliente un trattamento speciale, tenendo i suoi dati al sicuro ed offrendo un gioco perfettamente equilibrato.

Non esiste il miglior casino online, poiché tutti a loro modo offrono qualcosa di speciale al cliente. Per il 2022, quindi, quelli elencati sono i nuovi casino online che rispecchiano al meglio le nuove regole sulla sicurezza.

Come puoi imprimere i tuoi scrupoli vincenti?

Essendo piattaforme dove è possibile giocare tramite denaro reale, l’impressione delle vincite negli account dei giocatori è un fattore molto importante. Il casinò online italiano, in generale, propone infatti diversi servizi per la salvaguardia delle vincite, in modo da eliminare qualsiasi scrupolo.





Proprio per questo motivo, è possibile imprimere le proprie vincite attraverso sia i sistemi integrati della piattaforma, che attraverso dei metodi di pagamento sicuri e veloci, che permetteranno di trasferire il denaro dal conto della piattaforma direttamente sul proprio conto bancario.





Questi siti casino online sono quindi compatibili con diversi metodi di pagamento, o almeno quelli più famosi, permettendo così anche a più giocatori di restare sicuri con i propri scrupoli vincenti. Bisogna anche considerare che, la sicurezza nel denaro, traspare allo stesso sulla sicurezza dei dati sensibili personali immessi.

La migliore strategia del casinò per la roulette e il blackjack

Giocando nelle piattaforme, vi sarete sicuramente scontrati con blackjack e roulette, due dei giochi più apprezzati dall’utenza generale del gambling e dei casino online italiani. Nei casinò online italiani che applicano questa formula di gioco è possibile utilizzare delle semplici strategie per migliorare la propria partita.

In una sequenza di blackjack, ad esempio, molti giocatori sono soliti raddoppiare con 11 Hard, in modo da aumentare le vincite. Allo stesso modo, è una tattica efficace quella di chiedere sempre una carta (con 12 Hard) se il banco presenta un 2 o un 3.

Per la roulette invece si parla di strategie più complesse e basate sulla statistica, come la Martingale o la Paroli. In entrambi i casi bisogna fare attenzione alla tipologia della propria puntata, che si tratti di un numero pari o dispari, nero o rosso.

Ricordate però che la strategia Paroli funziona bene solo sulle scommesse secondarie e sui giochi di casino adatti.

Quali sono i pagamenti più veloci e sicuri?

I siti di gambling online che offrono giochi di casinò sono piattaforme che, per erogare correttamente le vincite ottenute, si affidano a precisi metodi di pagamento, indicati dalle varie piattaforme.

Si potrà perciò optare per un bonifico bancario sulla propria PostePay, oppure utilizzare carte di credito accettate come VISA, MasterCard e simili. Molte piattaforme permettono anche di incassare le vincite tramite PayPal o i servizi di online banking, come Neteller.

Essendo poi i metodi più sicuri (con alle spalle delle banche vere e proprie), le transazioni sono sempre veloci e rientranti nei tempi corretti.

Qualità e gamma di giochi di casinò per oggi

Qualsiasi piattaforma che si rispetti, come abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse righe, offre ai propri utenti una gamma di giochi di alta qualità, forniti e proposti spesso da alcuni dei migliori fornitori di questo settore. Entrando in uno dei tanti casinò online AAMS, quindi, si avrà a che fare con slot e giochi di qualità.

Tale alto livello viene garantito non solo dai certificati di sicurezza, di cui abbiamo già ampiamente parlato, ma anche e soprattutto dalle richieste degli utenti, ormai diventati molto esigenti.

È per questo motivo che, anche un neofita appena iscritto, troverà sempre una buona qualità.

Caratteristiche chiave per garantire ai giocatori la migliore esperienza

Venendo al nocciolo della questione, quindi, potremmo affermare senza ombra di dubbio alcuno che, per essere considerato un buon casinò online, lo stesso debba offrire delle caratteristiche chiave per garantire ai giocatori la migliore esperienza.

Il miglior casinò online, seguendo queste direttive, offre sempre:

Un bonus di benvenuto vantaggioso per i nuovi iscritti (100% di casinò online bonus sulla prima ricarica effettuata in piattaforma, ad esempio);



Varietà nei giochi : abbracciando slot, poker, scommesse, bingo e così via, arrivando persino all’ippica;



Sicurezza nel trattamento dei dati sensibili e nelle transazioni con i pagamenti veloci;



Offerte settimanali personalizzate , sia sulla base dell’esperienza del cliente che in base ai grandi eventi, sportivi e non, che si tengono in real life.

Non devono mancare quindi offerte dirette, ad esempio, ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022, e così via. Il giocatore deve perciò sentirsi coccolato e parte di una grande famiglia, dove sentirsi al sicuro e protetto dai malintenzionati.

Il miglior modo per offrire l’esperienza perfetta è quello di riuscire a sintetizzare insieme tutte queste caratteristiche chiave.

Come puoi sapere che il casinò è una truffa?

Diviene comunque lecito pensare che, alcune delle piattaforme che tanto si pavoneggiano sul web, sia solo una truffa. Ma come fare per capirlo?

Purtroppo non esiste un metodo infallibile per individuare i casinò che sono una truffa. Quello che è certo è che, sicuramente, questi casinò truffa saranno sprovvisti delle licenze sulla sicurezza (AAMS), come anche delle licenze di esercizio legale. Molte truffe, inoltre, offrono solo metodi di pagamento sconosciuti, senza la possibilità di inserire quelli più famosi.

Se un casinò online in Italia non permette di personalizzare l’esperienza, allora è quasi sicuramente da dubitare.

I migliori giochi di slot mobili per Android e IOS nel 2022

La grande compatibilità del gambling online con il concetto di “multipiattaforma” è qualcosa che, nel mondo del gioco, si vede raramente. Per fortuna però, grazie all’evoluzione costante degli sviluppatori, ad oggi è possibile giocare alle slot anche su dispositivi mobili, sfruttando il cross-play.

I siti casinò online si sono quindi evoluti, proponendo giochi di slot per dispositivi mobile Android e IOS, anche nel 2022.

Nelle prossime righe scopriamo insieme quelle che sono le migliori slot per mobile attualmente disponibili sul mercato, attraverso le quali è possibile giocare anche in mobilità e senza la necessità di un computer fisso o portatile.

Nitropolis Slot Machine - Nitropolis è una slot machine ad un massimo di 6 rulli che può essere sfruttata con depositi massimi fino a 100€. Bompers Slot machine - Nell’elenco rientra anche Bompers, una slot machine a tema frutta completamente gratuita, giocabile da tutti i dispositivi. Titan’s treasure slot machine - Ancora una volta, l’incrocio con i Titani ha portato alla creazione di una slot per i più impavidi. Hot spin slot machine - Ispirato alle vecchie slot inserite nei Bar, Hot Spin è un gioco gratuito che mette alla prova i riflessi. Sarai in grado di vincere uno dei tanti bonus? Mega bunny slot machine - Prodotto da Game Art, Mega Bunny mette al centro dell’avventura il coniglietto più simpatico del gambling. Riuscirai a catturarlo? Wild Walker Slot machine - Come un casinò online gratis, Wild Walker ti offre una città abbandonata all’interno della quale fare i tuoi spin. Last Chance Saloon Slot machine - Benvenuto nel vecchio west con Last Chance Saloon Slot machine, un gioco che riprende le tinte dei cowboy e le ripropone con le sue slot. Aztec Magic Megaways Slot - Ispirato ai migliori casinò italiani, Aztec Magic Megaways offre un’esperienza all’insegna della magia e del mistero, legata al mondo Azteco. Gigantoonz Slot Machine - Giocare con i mostriciattoli colorati di Gigantoonz Slot è sicuramente un’esperienza divertente e di facile comprensione. Aperto a tutti! Hazakura Slot Machine - Tra i giochi più richiesti rientra infine Hazakura slot machine, un gioco di slot completamente gratuito che vuole stuzzicare il tuo istinto orientale.

Come vincere alle slot machine: cosa fare e cosa non fare

Le slot machine sono una parte integrante molto importante di tutti i nuovi casinò AAMS, così come di quelli appena arrivati sul mercato. Di fatti, sono i giochi più gettonati da tutte le tipologie di utente: con una buona dose di fortuna e strategia, si può riuscire tranquillamente a portare a casa qualcosa di interessante.

Ora che le slot sono quindi così avanzate, sapere cosa fare e cosa non fare per ottenere dei risultati può essere sicuramente un ottimo punto di partenza.

Cosa fare alle slot nei nuovi casinò?

Scommettere al massimo per i jackpot : molte slot non permettono a tutti i giocatori di rientrare nel catalogo degli utenti eleggibili. In questi casi, quindi, potrebbe aver senso scommettere somme alte sul jackpot, in modo da essere tenuti decisamente in considerazione. In determinati algoritmi infatti, per sbloccare la vincita e “rompere” il codice, sarà necessario scommettere molto più che due semplici monete.



Non spendere tutto subito : i risultati ottenibili tramite slot machine sanno stupire tutti, in certe situazioni. Il consiglio rimane però quello di dosare saggiamente il denaro e non spendere tutto in un momento solo. Inoltre, si consiglia anche di non spendere denaro che non si dovrebbe. È quindi saggio scegliere, prima di giocare, il proprio budget massimo.



Inizia con poco : alle prime partite sulle slot si consiglia sempre di iniziare con un capitale basso, in modo da non perdere troppi soldi con giri in perdita.



Non pensare che una slot sia meglio dell’altra : le slot sono concepite per essere sempre uguali ed impari. Questo significa che, una slot che ha già fatto vincere qualcuno, probabilmente non farà vincere il giocatore successivo. Il discorso è valido anche viceversa, ovviamente.

Caratteristiche chiave per garantire ai giocatori la migliore esperienza

Per garantire la migliore esperienza possibile il casinò deve possedere alcuni requisiti.

Primo fra tutti, ad esempio, è un bonus di benvenuto vantaggioso per i nuovi iscritti. Anche la varietà nei giochi può essere molto importante, toccando generi e corde diverse come le slot, il poker, le scommesse, il bingo e così via, arrivando persino all’ippica;



Sicurezza e un corretto trattamento dei dati sensibili sono poi una chiave principale da mantenere bene a mente, tanto nei dati quanto nelle transazioni con i pagamenti.

Infine, hanno senso anche le offerte settimanali personalizzate, sia sulla base dell’esperienza del cliente che in base ai grandi eventi, sportivi e non, che si tengono in real life.

I casinò online sono legali in Italia nel 2022?

Si, giocare ai top online casinòs è possibile per tutti gli utenti italiani che siano maggiorenni e residenti in italia.

Puoi affidare i tuoi soldi ai casinò online?

Affidare il denaro a queste piattaforme è sempre possibile, purché le stesse offrano garanzie sulla sicurezza e sistemi di crittazione delle transazioni, ad oggi requisiti indispensabili.

Quanto guadagnano i casinò online?

Non è dato conoscere, in maniera specifica o dettagliata, il guadagno delle singole piattaforme su cui è possibile giocare. Ad ogni modo, molte delle vincite erogate subiscono l’applicazione di una piccola tassa, che genera insieme alle pubblicità un guadagno.

Quanto vincono i giocatori dei casinò?

Dipende ovviamente dalle performance del giocatore e dalla sua frequenza di gioco. Un utente che gioca poco ha comunque le stesse opportunità di un cliente assiduo.

Si possono davvero battere i casinò online?

Le vincite importanti esistono e sono accadute. Per cui potremmo affermare che è possibile vincere giocando ai casinò online: nulla è impossibile.

Qual è la strategia di vincita più redditizia nei casinò?

Non esistono strategie che permettono di vincere sempre ai giochi del casinò. È tutta una questione di probabilità, difficile da inquadrare.

Quali sono i migliori siti di casinò online per il 2022?

Tra i migliori siti ricordiamo: Bitstarz, 888Casinò, StarCasinò, LeoVegas, Betway, Voglia di Vincere, 22Bet, WebbySlot, Euslot e Netbet.

Quali sono i migliori bonus dei casinò online nel 2022?

I migliori bonus al momento proposti sono tutti i benefici erogati sotto forma di bonus di benvenuto, pensati per tutti gli utenti che si stanno per iscrivere ad una piattaforma.