Consiglio provinciale ACLI ricco di contenuti, mercoledì 3 dicembre, presso Il Circolo MG di Centallo, con spettacolo finale

Si è svolto giovedì 3 dicembre, presso il Circolo Acli MG, il Consiglio provinciale delle Acli Cuneesi incentrato su vari argomenti, tra cui l’approvazione dei dati per la chiusura tesseramento Acli 2025 e quella delle norme per il tesseramento 2026.

A causa dell’assenza del presidente provinciale Elio Lingua per motivi di salute, ha moderato la riunione il vice presidente vicario, Paolo Giordano, con la vice Mariangela Tallone e il componente della presidenza, Ferruccio Dallarovere.

La preghiera introduttiva “Vieni sempre Signore” di Padre David Maria Turoldo, è stata seguita da una breve ma intensa riflessione del parroco di Centallo, don Andrea Ciartano, che ha invitato i presenti, in questo tempo di Avvento, cioè di attesa, e a tenere viva la speranza e l’attenzione per gli altri.

Di seguito, la vice presidente Mariangela Tallone ha letto un breve messaggio di ricordo e di cordoglio delle Acli provinciali cuneesi per la prematura e improvvisa scomparsa di Marco Sperandio, già presidente del Circolo Acli ospitante, da giugno 2000 a dicembre 2006. Persona generosa e disponibile, grande appassionato di moto, con la sua associazione "5 Pieghe” aveva organizzato, anche in collaborazione con l’U. S. Acli di Cuneo, la manifestazione “Senza Ali”, un’escursione in moto nelle campagne centallesi per ragazzi disabili. Questa sua attività ha permesso anche di ricordare che, proprio il 3 dicembre, è la giornata internazionale delle persone disabili.

Dopo le comunicazioni del presidente vicario riguardanti le principali attività effettuate o in corso nell’associazione, è stato approvato all’unanimità un messaggio di solidarietà alla redazione cuneese de La Stampa e, suo tramite, ai colleghi torinesi e a tutta la comunità del giornale, a seguito della violenta irruzione effettuata la scorsa settimana, alla redazione torinese del quotidiano.

Nel documento, le ACLI cuneesi auspicano che fatti del genere non debbano più accadere, che sia garantita alle redazioni la possibilità di lavorare con la necessaria serenità, che vengano salvaguardati il diritto alla libera informazione per i cittadini e la tutela della democrazia nel nostro Paese.

A seguire, una riflessione della consigliera di presidenza Luisa Brignone, referente per le Acli Cuneesi dello Sportello antidiscriminazione del Comune di Cuneo, di cui le Acli sono punto informativo, per ricordare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre: “La violenza di genere non nasce all’improvviso, ma affonda le sue radici in stereotipi, silenzi e modelli culturali, che spesso iniziano a formarsi fin dall’infanzia – ha detto la Brignone-. Per questo la scuola ha un ruolo fondamentale: è il primo luogo in cui si costruiscono il rispetto, l’ascolto e la capacità di riconoscere l’altro come persona, non come proprietà”.

La consigliera Adriana Faule ha letto una pagina tratta dal libro: "Donne della Valle Maira e del Cuneese" curata e gentilmente concessa dal Museo Civico Luigi Malle' di Dronero, su Anna Maria Racca, scrittrice, giornalista, studiosa e grande conoscitrice del mondo del lavoro, soprattutto, che seppe sostenere la necessità di cambiare la visione del ruolo delle donne della società, grazie alla sua intelligenza e alla coscienziosità dei suoi studi.

Dopo una breve sintesi con foto della bella e intensa giornata vissuta con la Carovana nazionale della pace Acli “Peace at work”, giunta a Cuneo il 18 novembre, è stato fatto un aggiornamento sul progetto avviato dall’Istituto “Giolitti- Bellisario-Paire” di Mondovì con le Acli provinciali cuneesi e Zonali monregalesi per la raccolta solidale di materiale scolastico per una comunità colpita dalla guerra in Ucraina. Per rendere più congruo il contributo delle Acli provinciali Cuneesi al progetto, il presidente di zona delle Acli monregalesi, Piermario Longo, ha offerto un quadro da lui realizzato, che, messo all’asta, ha fruttato 160 euro, grazie alla generosa offerta del consigliere Ferruccio Dalla Rovere aggiudicatario dell’asta. Al termine della serata, come di consueto, è stata effettuata una raccolta di offerte libere da parte dei consiglieri, che, insieme alla somma dell’asta, ha portato alla bella somma di 510 euro, che saranno interamente destinati al progetto di raccolta materiale scolastico per i bambini ucraini.

A questo punto è iniziata la parte inerente ai dati per la chiusura tesseramento Acli 2025 e quella delle norme per il 2026, presentati dal coordinatore della segreteria provinciale Acli, Marco Dalmasso e illustrati dal vice presidente vicario, nonché amministratore unico di sistema, Paolo Giordano. L’assemblea ha approvato all’unanimità.

Sono seguiti gli scambi degli auguri con un bel biglietto augurale, realizzato con il disegno che i bimbi della scuola dell’infanzia di Morozzo avevano preparato in occasione della Carovana del 18 novembre, sul tema della pace.

Dopo l’ottima cena servita nel circolo, è stato presentato un suggestivo e ben realizzato spettacolo intitolato: “Radio Acli”, realizzato dai consiglieri Antonella Simondi e Silvano Bertaina, con il dipendente della Segreteria Acli, Francesco Garnero e con le splendide esibizioni del gruppo delle “Playadies”. Lo spettacolo “Radio Acli” è disponibile per il territorio e chi desidera ospitarlo può richiederlo in segreteria Acli al n. 0171.452644.



