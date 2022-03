A Limone Piemonte il primo smart working “Hubitat” d’Italia

Dal 3 al 6 marzo 2022, Limone Piemonte accoglierà nomadi digitali e smartworkers da tutta Italia per l’esperienza di “Workation” (lavoro+vacanza) realizzata dalla start up MyOrango con Cuneo Airport, Riserva Bianca e Alpi Italiane.

Il progetto ha lo scopo di valorizzare il patrimonio del territorio offrendo un insieme di location e di attività per rispondere alla domanda sempre crescente delle Workation, cioè persone o aziende che scelgono di lavorare in Smart Working alla ricerca di un un equilibrio tra esperienza lavorativa e vita.

“Lo smart working e la workation sono ottime opportunità per intercettare un nuovo turismo" - spiega Antonella Zanotti amministratore delegato della LIFT SPA - "Stiamo aspettando i primi nomadi digitali e i dipendenti delle aziende che faranno da apripista a quella che speriamo sia una Montagna di smart working in tutto relax a Limone Piemonte".

A Limone Piemonte sono già una decina le strutture individuate per ospitare turisti lavoratori in smart working e ad inaugurare le attività del “Limone Piemonte Smart Working Hubitat” saranno i sei vincitori del concorso “Vinci il tuo smart working a Limone Piemonte. Una Montagna di lavoro in tutto relax”, rivolto a nomadi digitali e alle corporate, che dal 3 al 6 marzo potranno lavorare nel Comune montano, ma soprattutto viverlo grazie ad un ricco programma di esperienze.

I partecipanti, infatti, lavoreranno in diversi spazi pubblici del paese dalla biblioteca del Comune ad attrezzate sale coworking e nel tempo libero potranno fare passeggiate alla scoperta del territorio, ma anche concedersi una giornata sulle piste da sci o nella natura con le ciaspole e degustare la cucina del ristorante stellato “Il Nazionale” con menù “I classici del Nazionale con abbinamento vini”. Si tratta di un’esperienza gastronomica che permette di conoscere le fondamenta della cucina del Nazionale e l’unicità dei prodotti della montagna del Cuneese.