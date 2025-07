Sotto la guida del dottor Fenoglio, il cuneese Nicolò Dutto si è laureato in Medicina con il massimo dei voti

Il 2 luglio scorso il cuneese Nicolò Dutto ha discusso la tesi di laurea magistrale in medicina e chirurgia conseguendo il voto di 110/110 con lode e dignità di stampa.

Sono oltre 50 le tesi di laurea e specializzazione in Medicina interna conseguite sotto la guida del primario Luigi Fenoglio.

Il direttore Generale Livio Tranchida: “L'Azienda ospedaliera di Cuneo, primo ospedale di insegnamento in Piemonte dopo quelle universitarie di Torino e Novara continua a investire nell’attività di formazione di giovani medici e specializzandi in un momento critico per il nostro Sistema sanitario".

Sono 110 gli specializzandi attualmente in formazione nell'Ospedale S. Croce e Carle.