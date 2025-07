A Cuneo torna “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica estiva a cura di MenteInPace

Ritorna a partire dall’11 luglio l’appuntamento con “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica che l'associazione MenteInPace propone dal 2011 presso il parco “La Pinetina” in via Bongioanni angolo via Riberi.

Quattro serate dedicate a film che esplorano la resilienza individuale, la ricerca di redenzione e la connessione umana di fronte al dolore e all'isolamento.

Ogni film è un invito a riflettere sulla capacità di trovare senso in contesti difficili.

Le proiezioni si terranno alle ore 21.30. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno presso la Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni 23.

La rassegna è parte del progetto “SconfinaMenti” che comprende laboratori di teatro, di espressione creativa, di cucina, uscite sul territorio, incontri sull’autonomia: attività socializzanti dedicate a persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo e finalizzate a rafforzarne autostima e autonomia per contribuire a migliorare la qualità di vita.

“Cinema sotto le stelle” è organizzato da MenteInPace insieme al Comune di Cuneo e a un'ampia rete di partner tra cui i Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, le Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, Amnesty International, Ariaperta, con la collaborazione del Centro Diurno del S.S.M. di Cuneo e il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.

Si parte venerdì 11 luglio 2025 con L'IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY di Hettie MacDonald con Jim Broadbent, Penelope Wilton, Linda Bassett, Joseph Mydell, Earl Cave (Regno Unito, 2023, durata 108’). Con grande sorpresa di amici e parenti, il settantenne Harold Fry decide di camminare dal Devon a Berwick-Upon-Tweed (la distanza è di oltre 700 km) per consegnare a mano una lettera a un'amica che è stata ricoverata. Ispirati dalla tenacia dell'uomo, molti passanti si uniscono a lui durante il suo viaggio, che riceve grande attenzione da parte dei media. Un film che affronta temi universali come il lutto, la perdita, il senso di colpa e la cura. Ma c’è anche tanta gioia.

Gli altri film in programma sono: SOPRAVVISSUTI (Francia, 2023 – 94’) il 18/7, THE HOLDOVERS - LEZIONI DI VITA (USA, 2023 – 133’) il 25/7, ARIAFERMA (Italia, 2021 – 117’) l’1/8.

L'ingresso è libero.

“Cinema alla Pinetina” è un'occasione per condividere emozioni e riflessioni attraverso il grande schermo.