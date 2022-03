Nominati nuovo capo distaccamento e vice per la sede dei Vigili del Fuoco volontari di Ceva

Nuove nomine ai vertici dei Vigili del Fuoco volontari di Ceva.

Negli scorsi giorni, Alessio Olivero e Diego Fridella sono stati nominati rispettivamente capo distaccamento e vice.

Alessio Olivero, 37 anni, caposquadra, è addetto antincendio in autostrada, ed è entrato a far parte del vigili del fuoco nel 2005, seguendo le orme del papà che già prestava servizio. Il nuovo vice, Diego Fridella, 27 anni, lavora presso presso la Uvex di Ceva ed è entrato in servizio quattro anni fa, nel 2018.

Olivero e Fridella raccolgono il testimone da Enrico Amerio e Michele Ruffino e svolgeranno l'incarico per i prossimi cinque anni.

"Ringraziamo i colleghi e il Comando provinciale di Cuneo per la fiducia" - commentano - "Continueremo a prestare servizio con impegno e tanta volontà".

Al distaccamento cebano è assegnato un territorio di competenza di 24 comuni: Ceva, Mombasiglio, Lisio, Viola, Scagnello, Battifollo, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Camerana, Saliceto, Gottasecca, Priero, Montezemolo, Nucetto, Perlo, Torrestina, Igliano, Marsaglia, Castellino Tanaro, Castelnuovo, Roascio, Lesegno, Paroldo.