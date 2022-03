Castagnito raccoglie materiale di prima necessità per il popolo ucraino

Sono in crescita i Comuni del Roero che si stanno muovendo con azioni concrete per aiutare le famiglie ucraine. Ed ecco che ai precedenti (Monteu Roero, Canale, Monticello e Santa Vittoria d'Alba), si aggiunge Castagnito, che con spirito di solidarietà mette a disposizione un locale e volontari per la raccolta di beni necessari.

"Per la prossima settimana servono: alimentari a lunga conservazione, coperte, abbigliamento impermeabile (giacche, stivali, guanti), beni di primo soccorso, bende disinfettanti".

Questa è la richiesta dei volontari della biblioteca di Castagnito e dall'Amministrazione comunale per aiutare il popolo ucraino.

Da lunedì 7 marzo dalle ore 17 alle 19 e per tutte le sere della settimana fino a giovedì 10, i volontari saranno presenti nel locale a fianco del Teatro di Castagnito per raccogliere cibo e vestiario che la popolazione vorrà donare a questi profughi.

Le donazioni arriveranno a destinazione tramite Padre Alberto (frate francescano), che ogni venerdì partira' con un tir per portare il necessario fino ai confini della Ucraina, dove ad aspettarlo, ci saranno altri confratelli per smistare e distribuire direttamente ai bisognosi.

Il primo cittadino fa sapere di aver bisogno per la raccolta di 8 volontari (due per turno).

"Grazie a chi vorrà aiutarci in questa opera di solidarietà come inizio di sostegno - commenta il sindaco di Castagnito Carlo Porro -. In attesa che ci diano disposizioni prefettizie abbiamo contattato le famiglie ucraine presenti sul territorio per capire le loro esigenze e necessita' ".