L’Associazione Noi4you per l’emancipazione, la libertà e i diritti delle donne

Nell’ambito della rassegna “8 marzo è tutto l’anno” l’Associazione Noi4you venerdì 11 marzo alle ore 21, a Cuneo, nella bellissima cornice della Sala San Giovanni in via Roma, ha organizzato una serata presentata dalla giornalista Daniela Bianco nella quale attraverso letture, testimonianze e musiche si rifletterà sulle donne nel tempo, i loro diritti e la loro faticosa emancipazione con estratti storici e di attualità.

Noi4you, attivo a Cuneo dal 2019, è uno sportello dedicato all’ascolto e all’aiuto contro la violenza pensato principalmente per dar voce alle donne così spesso negate nella loro stessa realtà e per offrire loro un sostegno e promuovere l’affermazione dell’autonomia individuale, culturale e professionale mettendo a disposizione, in caso di necessità, consulenze gratuite psicologiche, psicoterapeutiche e legali.

All’evento parteciperanno tutte le volontarie dell’Associazione che sono il fulcro di Noi4you; appositamente formate, ascoltano le storie di tutte quelle persone che si rivolgono allo sportello e chiedono aiuto affiancandole nella ricerca di possibili soluzioni con aiuti concreti.

Noi4you sarà a disposizione all’interno della Sala ove si svolgerà l’evento per fornire ogni informazione sull’Associazione e su tutte gli appuntamenti periodici ai quali da tempo partecipano i cittadini cuneesi.

Per accedere all’evento gratuito verrà richiesto il Green Pass rafforzato e dovrà essere indossata la mascherina.

Per ogni altra informazione si può contattare Noi4you via mail: noi4you.cn@gmail.com, oppure telefonicamente: cell. 3313791380