"A parlar di donne": il video racconto dell'incontro con Selvaggia Lucarelli, ieri a Cuneo

Il video racconto del bell'evento organizzato da Confindustria Cuneo, ospite la giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli, che ha chiacchierato con Luisella MELLINO, Zaira MOREDDU, Simona BORSALINO, Donatella SIGNETTI, Gian Maria ALIBERTI GERBOTTO, Francesca PINAFFO, llaria BLANGETTI, Federica MARIANI e

Barbara SIMONELLI.

Una serata molto partecipata, nella quale è stato tracciato il profilo della donna ideale, evidenziando le caratteristiche più spiccate delle donne di cui la Lucarelli ha parlato. Autodeterminazione, libertà, impegno... la bellezza non è comparsa tra le qualità che una donna deve avere anche se, come ha detto la giornalista, se c'è è un valore aggiunto.

Non è mancato il momento del firmacopie, con la vendita del libro Crepacuore, in cui la giornalista parla della sua dipendenza affettiva, ora superata. "Imparare a stare da soli vuol dire essere una casa abitata. Chi entra nella mia casa la arricchisce, non la riempie. Non riempie dei vuoti".

