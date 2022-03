In fiamme nella notte un'auto nel comune di Marene

In fiamme un'auto, ieri notte, verso a mezzanotte, sulla Reale, strada provinciale 165, sul territorio del comune di Marene, nei pressi del mangimificio Dalma.

Nel rogo, fortunatamente non è rimasto coinvolto nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cavallermaggiore e i Vigili del Fuoco volontari di Savigliano.

Il mezzo era stato coinvolta in un incidente avvenuto domenica notte e non era ancora stata rimosso. L’auto è stata incendiata e la squadra Vigili del Fuoco di Savigliano intorno alla mezzanotte è intervenuta per lo spegnimento delle fiamme.