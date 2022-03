Li conoscete Beppe e Gianni? Sono i due vigili cartonati “in servizio” a Murazzo

Voi li conoscete Beppe e Gianni?

Parliamo dei due vigili cartonati “in servizio permanente effettivo” in frazione Murazzo, a Fossano.

Inutile dirvi che i guidatori, così bravi a schiacciare l’acceleratore, si fanno regolarmente fregare.

Beppe e Gianni, infatti, ricordano in tutto e per tutto i vigili in carne ed ossa. Paletta in mano vicino alla scuola, hanno il compito di far rallentare tutti quelli con la brutta abitudine di sgasarle davanti come se non ci fosse un domani e nemmeno un limite di velocità.