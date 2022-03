Asl Cn2, emergenza ucraina: tutte le indicazioni per l'accoglienza

La Regione Piemonte e la comunità di Langhe e Roero partecipano attivamente all'accoglienza dei cittadini provenienti dal teatro di guerra in Ucraina, dimostrando l'usuale ospitalità e generosità.

Tutte le persone che verranno ospitate sul territorio dell’ASL CN2 vengono prese in carico dall’Azienda, di concerto con le amministrazioni dei comuni del territorio, seguendo le indicazioni ministeriali e regionali.

I Comuni, la Protezione Civile, le Associazioni o i privati, una volta che i cittadini ucraini saranno giunti nel territorio, forniranno a questa ASL:

i relativi dati anagrafici;

a scansione o una fotocopia dei documenti di identità;

la data di ingresso nel territorio nazionale;

l’indirizzo presso il quale sono ospitati i cittadini ucraini

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: greenpass@aslcn2.it .

Saranno, inoltre, assicurate le attività di sorveglianza sanitaria e prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2: verranno eseguiti i tamponi per escludere l’infezione da SARS-Cov2 in atto, dopodiché gli eventuali casi ed i relativi contatti saranno trattati secondo i protocolli attualmente vigenti. Sarà proposta la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, qualora questa non fosse stata completata in patria. Inoltre, saranno garantite, sia per i bambini sia per gli adulti, le vaccinazioni contro tutte le altre malattie infettive prevenibili, secondo le indicazioni del vigente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e della Regione Piemonte. Per eventuali richieste di informazioni o comunicazioni telefoniche relative alla prevenzione vaccinale sono disponibili i seguenti recapiti del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica: 0173.594521 – 594522.

Inoltre, subito dopo l'arrivo, ad ogni persona viene assegnato dall’ASL un codice STP (straniero temporaneamente presente), documento che permette l'erogazione dei servizi urgenti o essenziali. Con tale documento il cittadino ovunque ospitato può rivolgersi

all'ambulatorio ISI (orario citato sul documento consegnato al momento dell'assegnazione del codice STP, vedere tabella in calce);

presso gli ambulatori della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica, vedere tabella in calce); al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Ferrero h24 7 gg su 7 in caso di effettiva emergenza; consultorio di Alba e Bra (assistenza in gravidanza e durante la maternità, vedere tabella in calce)

La presenza di un cittadino proveniente dal teatro di guerra viene segnalata alla questura di Cuneo, che provvederà alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e, previa acquisizione autonoma o con richiesta da parte dello sportello ASL (CUP) del codice fiscale, al cittadino ospite verrà assegnato ad un Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta disponibile vicino alla residenza definita. Da quel momento i cittadini ospiti seguiranno gli stessi percorsi di cura dei cittadini italiani, sulla base delle indicazioni fornite dai medici curanti.

Si richiede la collaborazione di tutta la cittadinanza in modo da accogliere gli ospiti in modo da ridurre, per quanto possibile, la loro sofferenza e le loro difficoltà inevitabili seguendo i percorsi di assistenza e cura più corretti.

Orari di attività del Servizio di Continuità Assistenziale (Ex Guardia medica)

Il Servizio di Continuità Assistenziale assicura prestazioni notturne, festive e prefestive attraverso interventi ambulatoriali e /o domiciliari nei seguenti orari:

notti feriali e festive dalle 20.00 alle 08.00

sabato e giorni prefestivi dalle 10.00 alle 20.00

giorni festivi dalle 08.00 alle 20.00

Sedi di continuità assistenziale e comuni afferenti:

Postazione Comuni di competenza ALBA c/o Casa della Salute ex Ospedale San Lazzaro Via Pierino Belli, 26 0173/316316 Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barbaresco, Barolo, Frazione Baraccone di Castagnito, Castiglione Falletto, Diano d’Alba, Frazione Canove di Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Frazione Annunziata e S. Maria di La Morra, Lequio Berria, Frazione S. Antonio di Magliano Alfieri, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso CANALE Via S. Martino, 3/A c/o Distretto Ospedale 0173/316316 Baldissero d’Alba, Canale, Castagnito capoluogo, Castellinaldo, Ceresole d’Alba, Corneliano d’Alba, Govone capoluogo, Magliano Alfieri capoluogo, Montà d’Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Piobesi d’Alba, Priocca, S. Stefano Roero, Vezza d’Alba CORTEMILIA C.so Divisioni Alpine, 35 c/o Distretto e Poliambulatorio 0173/316316 Bergolo, Bossolasco, Castelletto Uzzone, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Levice, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, S. Benedetto Belbo, San Giorgio Scarampi, Serravalle Langhe, Torre Bormida SANTO STEFANO BELBO Via Stazione, 21 Casa di Riposo “Ravone” 0173/316316 Benevello, Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Trezzo Tinella BRA c/o Casa della Salute Ex Ospedale S. Spirito Via Vittorio Emanuele, 3 0172/420377 Bra, Cherasco, La Morra (escluse le frazioni Annunziata e S. Maria), Monchiero, Narzole, Novello, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno

Centro ISI – Informazione Salute Immigrati ASL CN2 Alba Via Vida, 10 (Ex Convitto) Mercoledi e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 Medico presente in sede il mercoledì 0173/316.280 Bra Via Vittorio Emanuele II, 3 (Ex ospedale Santo Spirito) Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Medico presente in sede il venerdì 0173/316.280