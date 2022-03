Bon Bon e Caffè: delizie e bontà artigianali nel cuore di Fossano

Passeggiando per il centro storico di Fossano, a due passi da Piazza Castello e da Via Roma, si trova la confetteria Bon Bon e Caffè. Il nome è appropriato perché si tratta di un locale piccolino e accogliente, un vero bon bon, molto frequentato dai più ghiotti della zona.

Sotto i portici in pietra di Via Cavour si scorge la sua storica vetrina, colorata ed imbandita di delizie che ti invitano a entrare per scoprire bontà artigianali locali e nazionali d’ogni tipo. Bon Bon e Caffè è presente sul territorio da 27 anni e propone ai suoi clienti la miglior selezione di prodotti di qualità. E’ piacevole farsi consigliare nella scelta del prodotto che soddisfi le proprie esigenze e il proprio gusto.

Tutte le bontà esposte in negozio

Presente anche online con il sito www.bonbonecaffe.com, Bon Bon e Caffè offre un’ampia scelta di prodotti artigianali come cuneesi, biscotti, marmellate e amaretti. A questi si aggiungono i più prestigiosi marchi della cioccolateria italiana tra cui Caffarel, Majani, Venchi con cioccolatini e tavolette di cioccolato, 100 varietà di caramelle, con e senza zucchero.

Ma non è tutto! Da Bon Bon e Caffè trovi anche caffè in grani di miscele pregiate che verrà macinato sul momento per soddisfare anche il palato più esigente. Per gli amanti del thè e tisane, invece, il negozio dispone di un’ampia offerta locale sempre aggiornata e rinnovata in base alle novità del momento.

Confetti sfusi e bomboniere personalizzate

Il punto vendita è anche il punto di riferimento per chi desidera, per le proprie cerimonie, bomboniere artigianali con la possibilità di personalizzarle in base alle preferenze e di abbinarle a confetti pregiati, ad esempio con mandorle siciliane di Avola, cioccolato, gusti frutta e tanti altri gusti assortiti.

L’assortimento di confetti è davvero molto ampio e offre la possibilità di acquistarli anche sfusi scegliendo tra oltre cinquanta tipi differenti. Una delle particolarità, a proposito di confetti, riguarda la vendita dei popolari e rinomati fiori realizzati con i confetti di Sulmona. Queste composizioni sono sempre assemblate a mano seguendo le indicazioni del cliente in base al suo gusto e all’occasione.

Liquori eccellenti

Infine il negozio dispone di una incredibile scelta di liquori artigianali provenienti da un Liquorificio familiare risalente agli anni cinquanta e certificato dal prestigioso marchio di Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte. I clienti troveranno Amari d’Erbe, Limoncino, Rosolio e Genzianella oltre alle grappe tradizionali tipiche regionali e quelle aromatiche a base di erbe e radici dal bouquet profumato e speziato.

Idee regalo per ogni occasione

Il negozio di Bon Bon e Caffè offre anche un’ampia scelta di idee regalo per le feste per cui troverai sempre l’idea perfetta per il Natale, la Befana, San Valentino, Pasqua e tutte le altre ricorrenze. Panettoni, Colombe, Uova di Pasqua sono solo alcune delle produzioni artigianali pregiate tra cui scegliere per un dono alle persone care.

Per grandi e piccini e per tutti i palati

Nel negozio non passa inosservato il grande albero di due metri che sostiene oltre trecento lecca-lecca di ogni colore e forma. Si trova anche la più ampia scelta di caramelle gommose, amate dai bambini ma apprezzate anche dai grandi, oltre alle grandi marche di settore tra cui le Pastiglie Leone e la pregiata liquirizia Amarelli.

Bon Bon e Caffè ne ha davvero per tutti i gusti e offre ampia scelta di bontà anche per chi ha intolleranze alimentari o deve fare a meno dello zucchero. Tra i prodotti del negozio troverai sempre bontà senza zucchero, senza lattosio e senza glutine per soddisfare ogni desiderio di dolcezza senza rinunce.