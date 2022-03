Sport e benessere: come mantenersi in forma con gli elastici fitness

Gli elastici fitness sono degli ottimi strumenti per tutti coloro che desiderano mantenersi in forma con esercizi mirati che possono essere svolti anche con pochi minuti al giorno. L'utilizzo degli elastici fitness inoltre negli ultimi anni è stato incrementato moltissimo, in quanto questi strumenti permettono di gestire in maniera semplice e veloce il mantenimento dello stato di forma di diversi arti corporei, come ad esempio: le braccia, le gambe, i fianchi, le spalle, i glutei e altri ancora.

Inoltre gli elastici vengono solitamente consigliati dagli esperti di fitness per migliorare l'elasticità fisica di una persona, sviluppando anche al tempo stesso un necessario potenziamento muscolare. Mantenersi in forma grazie anche all'utilizzo di questi strumenti è quindi possibile ma è importante scegliere dei modelli realmente adatti alle proprie circostanze. In commercio esistono infatti moltissimi elastici fitness e questi si differenziano per caratteristiche, prezzo e livello di qualità.

Per chi desidera individuare degli strumenti in grado di apportare dei buoni risultati è sicuramente importante valutare alcuni fattori tecnici essenziali. Gli elastici che consentono di mantenere al meglio il proprio stato di forma sono infatti di solito in possesso di un buon grado di resistenza. Questo aspetto specifico è spesso abbinato ad un colore, in modo da rendere questi attrezzi da allenamento immediatamente riconoscibili alla vista.

Scelta e utilizzo delle fasce elastiche

Per scegliere in modo rapido questi strumenti è possibile avvalersi delle apposite guide del settore, come ad esempio quelle pubblicate dal portale sportivo e sano che rappresenta un punto di riferimento in questo ambito. A questo proposito, per trovare rapidamente i migliori elastici fitness su sportivoesano.it è sufficiente leggere le guide all’acquisto in cui vengono illustrate anche le caratteristiche di ciascuno di questi strumenti. Nello specifico i fattori da prendere in considerazione per la scelta sono ad esempio:

• Il grado di resistenza.

• I materiali.

• Presenza di attacchi e ganci.

• Eventuali accessori extra.

• Design.

• Presenza di maniglie.

Il grado di resistenza è sempre espresso in libbre e gli esperti consigliano a chi è nuovo all'utilizzo di questi attrezzi ginnici di iniziare con quelli più leggeri per poi arrivare con il tempo ai più pesanti. I materiali di realizzazione della fascia dovrebbero essere sempre molto resistenti e al tempo stesso in grado di trasmettere un ottimo grado di flessibilità. La giusta unione di queste due componenti consente ad una persona di non correre nessun rischio di rottura durante un allenamento. Anche i ganci e gli attacchi sono molto utili, in quanto possono renderne più semplice l'utilizzo.

Tra gli accessori extra più utili, talvolta inclusi nella confezione delle fasce elastiche, vi sono i programmi di training, ovvero dei semplici allenamenti

Utilizzo per mantenersi in forma

Generalmente per le persone meno allenate o per coloro che utilizzano questi strumenti per le prime volte è consigliabile iniziare con degli esercizi a bassa resistenza. Così facendo, e incrementando in modo periodico il grado di resistenza, è possibile ottenere un buon livello di allenamento e una notevole costituzione muscolare. Per chi invece desidera utilizzare gli elastici fitness per scopi di riabilitazione, forse dopo un intervento chirurgico o un infortunio, o per una fisioterapia è sempre necessario seguire le indicazioni dei medici e utilizzare degli strumenti con bassa resistenza.

Per allenarsi in modo produttivo e graduale, in modo da mantenersi in forma con gli elastici fitness, esistono degli ottimi kit che contengono più elastici di colori diversi. L'utilizzo combinato di questi elastici permette di svolgere vari esercizi con intensità diverse oppure di diversificare l'allenamento, ad esempio utilizzando una fascia da 10 o 15 libbre per le braccia e una da 20, 25 o persino 30 per le gambe. Le fasce possono essere anche combinate tra loro, per coloro che ne sono già esperti nell'utilizzo, fino al raggiungimento della quota massima di 100 libbre.

Per l'allenamento può essere molto utile la presenza di una maniglia, spesso realizzata con schiume molto resistenti. In generale è sempre utile ricercare delle fasce in grado di fornire un buon sistema di allenamento e fabbricate con materiali resistenti, così che possano anche durare a lungo nel tempo. Infine questi strumenti hanno anche il vantaggio di occupare pochissimo spazio e di essere facilmente trasportabili, in modo tale da poter essere utilizzati anche lontano da casa o in vacanza.