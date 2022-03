A Barge la mostra "Architettura emozionali"

Verrà inaugurata il 19 marzo alle ore 17, presso gli spazi dell'Ex Officina Ferroviaria di Barge, la mostra “Architetture Emozionali - Volti e luoghi di Ivrea città industriale del XX secolo”, a cura dei fotografi Stefania Ricci e Gianni Oliva.

La mostra fa parte del ricco palinsesto di eventi che accompagneranno la costruzione del progetto Cave.a, recentemente presentato alla popolazione in occasione della proiezione del docufilm “La Barma” di Fredo Valla presso il cinema comunale di Barge. Si tratta di un progetto che vuole, in diverse fasi, recuperare, restaurare e restituire la memoria storica e culturale di un luogo caratteristico come le cave del Montebracco, assieme ai suoi protagonisti e ai suoi decenni, ripercorrendo i passi di un’evoluzione che porta sino ai giorni nostri, giorni in cui, come una crisalide, questo luogo possa essere protagonista di una nuova trasformazione. In questo percorso si inseriscono le storie che i due fotografi Stefania Ricci e Gianni Oliva hanno voluto raccontare, catturando i volti e i luoghi simbolo di una realtà industriale tra le più famose in Italia e da italiana, una forse tra le più importanti al mondo. “Abbiamo invitato alcuni lavoratori ex-Olivetti nel loro luogo di lavoro” ci dicono i due fotografi “e realizzato ritratti a persone che hanno passato 30 o 40 anni di lavoro in quegli edifici e poi non li hanno mai più rivisti. Per molte realtà questo non è un problema, ma la Olivetti era speciale, famosa in tutto il mondo per la realtà d’oro che ha saputo creare per i suoi lavoratori, che diventavano per l’appunto spille d’oro, e per le loro famiglie; un mondo che era fatto di tanto lavoro, ma anche di servizi sociali, cultura e tempo libero. L’azienda era una comunità di persone e la stessa comunità creava anche il tessuto sociale della città di Ivrea”.

La Sindaca Prof.ssa Piera Comba invita caldamente a partecipare all’evento, ad ingresso gratuito, nel rispetto nella normativa anti-Covid-19.

La mostra sarà visitabile tutti i sabati, dalle 14:30 alle 17:30, dal 19 marzo al 16 aprile.

Possibilità di apertura in orari diversi, solo su prenotazione al numero 0175/347650.