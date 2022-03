Avrebbe abusato sessualmente di un suo ex alunno minore: insegnante alla sbarra

E' proseguito al tribunale di Cuneo il procedimento penale iniziato da una madre nei confronti dell’ex insegnante di sostegno di suo figlio, all’epoca dei fatti minorenne, perché, a suo dire, l’imputata avrebbe abusato sessualmente di lui. La donna, assistita dai legali Nicola Dottore e Luca Mondino, si trova anche sotto accusa per stalking. I presunti episodi sarebbero accaduti nel Saluzzese, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018.

In aula la mamma e la sorella del giovane avevano raccontato delle sue assenze notturne e di rapporti sessuali e fisici che lui e la docente avrebbero avuto. “Mio figlio era diverso. Era molto scontroso - riferì la madre -. Ne avevo parlato anche con la dirigente scolastica. È stata mia figlia a trovare sul telefono di mio figlio foto erotiche della professoressa”.

A testimoniare in aula, un amico del ragazzo (oggi maggiorenne): “So che si vedeva fuori dalla scuola con la professoressa. Mi diceva che lei lo andava a prendere e lo portava a casa sua. Si era anche tatuata il suo nome sulla spalla. So che avevano dei rapporti sessuali non protetti e che lui aveva paura che lei rimanesse incinta. Una volta ero con lui alla fermata del bus, l’ha chiamata e le ha chiesto i soldi per le sigarette e per il biglietto del bus. Lei gli ha dato 5 euro e poi lo ha accompagnato a casa in macchina. Quando mi raccontava di loro, lui ne parlava liberamente ed era tranquillo".

La dirigente scolastica, presente in Tribunale come testimone, ha riferito che, a seguito dell’incontro con la madre dell’ex alunno, aveva convocato la docente comunicandole che la sua attività sarebbe stata traferita su un altro plesso scolastico. Ad aprile, l’imputata renderà il suo esame.