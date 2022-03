Per cause in corso di accertamento, un'auto (Fiat Panda) è uscita fuori strada a Mondovì, lungo la strada provinciale, alla rotonda prima di Pogliola (bivio per Rocca de Baldi).

I tre occupanti sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure dell'emergenza sanitaria. Sul posto anche i vigili del fuoco di Mondovì e la polizia locale monregalese.