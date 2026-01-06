Prendono a calci cabine dei contatori del gas in centro a Carrù: indagano i Carabinieri

Distrutti, nella notte appena trascorsa, alcuni contatori del gas a Carrù.

I fatti si sarebbero verificati dopo la mezzanotte, in via Selene, ma nessuno ha dato l'allarme nell'immediato ai Carabinieri, intervenuti questa mattina.

Danneggiando le cabine che ospitano i contatori alcuni dei dispositivi presenti all'interno sono stati scollegati e danneggiati a loro volta, creando apprensione per possibili fughe di gas.

Sul posto i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Dogliani hanno constatato che non vi fossero perdite, allertando poi i tecnici incaricati del servizio per la verifica e il ripristino delle utenze.

Un atto vandalico i cui rilievi sono stati affidati ai Carabinieri che stanno effettuando le opportune verifiche ed indagini per risalire ai responsabili visionando anche le telecamere di videosorveglianza in zona.

Gli stessi hanno danneggiato anche alcuni alberi nella zona del supermercato, che sono stati sradicati. Recuperati da un residente sono già stati restituiti e ripiantumati.